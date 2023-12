Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Akademie in der Seidenstraße in Isny

Isny

Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Akademie in der Seidenstraße in Isny

Isny / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz einer Akademie in der Seidenstraße verursacht. Der Unbekannte prallte laut Polizeibericht zwischen 9.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 12:22 Von: sz