Isny

Unfall in Neutrauchburg - Zeugen gesucht

Isny / Lesedauer: 1 min

Zeugen sucht der Polizeiposten Isny nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 11. 15 Uhr im Kurweg in Neutrauchburg an der Einmündung zu einem Wanderparkplatz.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 15:29 Von: sz