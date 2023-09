In das Gebäude der Realschule im General–Moser–Weg ist in den vergangenen drei Wochen ein Unbekannter eingestiegen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter schlug ein Fenster ein und gelangte so in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, sei noch unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.