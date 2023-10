Unbekannte nehmen Radlader unbefugt in Gebrauch

Mit einem Radlader, der auf einer Baustelle in der Kastellstraße abgestellt war, haben bislang unbekannte Täter am Wochenende eine Spritztour gemacht. Der Eigentümer stellte laut Polizeiberichtam Montagmorgen das Fehlen des Radladers fest und informierte die Polizei. Die Beamten fanden das Gefährt unversehrt im Rahmen einer Fahndung auf Höhe des Kleintierzuchtvereins und gaben es an den Besitzer zurück.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagfrüh die Personen mit dem Radlader beobachtet haben, mögen sich unter der Telefonnummer 07562/976550 beim Polizeiposten Isny melden.