Unbekannte entwenden Sporttasche

Ein Arbeiter ist am Montag in der Mittagspause von einem bislang unbekannten Täter bestohlen worden. Der Mann stellte seine Sporttasche laut Polizeibericht im Zeitraum zwischen 12.45 und 13 Uhr auf einer Parkbank in der Rainstraße in Isny ab und war kurzzeitig weg. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fehlen der Puma-Tasche fest. Personen, die in dem kurzen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib der Tasche geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07562/976550 beim Polizeiposten Isny zu melden.