Unbekannte entwenden Motorroller in Isny

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ammannstraße einen Motorroller entwendet. Das teilt die Polizei mit. Am Dienstagmorgen wurde der beschädigte Roller an der Einmündung zur Kehlbachstraße aufgefunden. Offenbar hatten die Täter versucht, das Kraftrad kurzzuschließen, und dabei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Nachdem sie scheiterten, ließen die Unbekannten den Roller kurzerhand liegen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07562/976550 beim Polizeiposten Isny melden.