Ein in der Wilhelmstraße in Isny geparkter Fiat wurde in der Nacht vom Montag auf Dienstag von bislang unbekannten Tätern entwendet. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich verschafften sich die Unbekannten über das Ausnutzen der Keyless-Go Technik Zugang zum Fahrzeug. Die Polizei in Isny ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07562/976550 zu melden.