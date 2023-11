Isny

Unbekannte beschädigen Reifen

Isny

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Carport in der Grabenstraße zwei Reifen zerstochen. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 14:42 Von: sz