Umliegende Kommunen sollen für Schulneubau in Isny zahlen

Die Stadt Isny will die Umlandkommunen für die Kosten des Neubaus der Verbundschule am Rotmoos zur Kasse bitten. Anteilig sollen diejenigen Kommunen, aus denen Kinder nach Isny zum Unterricht kommen, ihren finanziellen Beitrag leisten. Die Isnyer Stadtverwaltung stützt sich dabei auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg aus dem Dezember 2022. Mit großer Mehrheit gab der Gemeinderat dem Rathaus in seiner Sitzung am Montagabend grünes Licht für das Vorhaben.

Als die Stadt Geislingen an der Steige eine Realschule generalsaniert hatte, auf die auch viele Schüler aus dem Umland gehen, verklagte sie die betreffenden Kommunen auf Beteiligung an der Finanzierung - und gewann den Prozess vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Dieser Präzedenzfall hat seither Städte und Gemeinden, die eine ähnliche Situation erlebten, auf den Plan gerufen - auch das Isnyer Rathaus. Konkret geht es darum, das Geislinger Beispiel auf die im Sommer neu eröffnete Verbundschule anzuwenden. Wie das genau aussehen könnte, erklärte Hauptamtsleiter Frank Reubold am Montagabend in der öffentlichen Gemeinderatssitzung.

Juristische Beratung

Nach Reubolds Angaben kommen von den mehr als 700 Schülern der Verbundschule Isny etwas weniger als 40 Prozent aus dem Umland. Der Großteil davon stammt demnach aus Weitnau (78), Maierhöfen (52), Argenbühl (54) und Grünenbach (32). Das Gebäude, in dem alle Schüler unterrichtet werden, hat - abgesehen von den Fördergeldern - die Stadt Isny bezahlt. „Der Standortgemeinde kann nicht zugemutet werden, die Lasten der Schulträgerschaft alleine zu tragen“, verdeutlichte Reubold. Deshalb sollten die Umlandkommunen „förmlich zur interkommunalen Zusammenarbeit aufgefordert“ werden. Heißt: Die Stadt strebt eine Einigung an, die nicht auf dem Klageweg erzielt wird. Es könne aber auch, sagte der Hauptamtsleiter weiter, ein „langer Prozess“ werden. Deshalb werde die Stadtverwaltung auch juristische Beratung in Anspruch nehmen.

Ganz allgemein stellte Reubold, der sich der Brisanz des Themas vollkommen bewusst zu sein scheint, klar: „Es geht nicht um eine Kriegserklärung.“ Sehr wohl gehe es aber „um sehr viel Geld“. Insgesamt stehe ein Betrag zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro im Raum, sagte der Hauptamtsleiter.

Weiter herunter brach er die Rechnung nicht, somit blieb auch offen, wie groß der finanzielle Anteil für die einzelne Kommune sein könnte. Kompliziert mache die Sache, dass das Geislinger Urteil nur auf die baden-württembergischen Kommunen anzuwenden sei, also etwa auf Argenbühl. Für die bayerischen Nachbarn gebe es dagegen „keine rechtliche Grundlage“.

Klar sei aber, betonte Reubold noch einmal: „Es besteht eine Ungerechtigkeit zulasten der Stadt Isny.“ Die Investitionskosten müssten gerecht aufgeteilt werden. Um sich über das weitere Vorgehen abzustimmen, sei geplant, zeitnah aufs Regierungspräsidium in Tübingen und das Kultusministerium zuzugehen.

Überwiegende Zustimmung

Aus den Reihen des Gemeinderats erhielte die Stadtverwaltung ganz überwiegend grundsätzliche Zustimmung zu dem geplanten Vorgehen. „Die bayerischen Kommunen müssen ihren Beitrag leisten“, sagte etwa der FW-Fraktionsvorsitzende Rainer Leuchtle. Das kritische Thema müsse „in aller Freundlichkeit“ angegangen werden. Miriam Mayer (FW) mahnte, dass es „Fingerspitzengefühl“ für die Verhandlungen brauche.

„Wir müssen das in einem höflichen Rahmen klären“, sagte auch Claus Zengerle (FW). Auch Jürgen Ziegler (Grüne) sagte, es sei wichtig, sich „mit den Nachbarn erst einmal zu unterhalten“. Peter Clement (SPD) lehnte die Pläne dagegen ab: „Die große Streitkeule rauszuholen, ist nicht zielführend“. Clement war es auch, der später als einziger Stadtrat gegen den Verwaltungsvorschlag stimmte. Die satte Mehrheit von 17 Stadträten (inklusive Bürgermeister Rainer Magenreuter) stimmte allerdings dafür.