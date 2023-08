Nach langer Planungsphase sollen in wenigen Wochen die Umbauarbeiten im Schloss Isny beginnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der Montag, 9. Oktober, dafür vorgesehen. Den beiden Projektverantwortlichen Karin Konrad, Geschäftsführerin der Isny Marketing GmbH (IMG), und Hauptamtsleiter Frank Reubold ist es ein Anliegen, die Bürgerschaft über den Sachstand zu informieren.

Das Städtische Museum werde mit neuer Dauerausstellung und Sonderausstellungsflächen das Schloss Isny künftig bereichern, heißt es in der Mitteilung. Damit werde dieses „zum Drei–Institutionen–Haus, mit Städtischer Galerie, Städtischem Museum und Kunsthalle Schloss Isny“.

Wenn die Interessen von vier Partnern zusammentreffen, dann wird es komplex und es ist nicht immer ganz einfach, Lösungen zu finden, die von allen Beteiligten vollumfänglich getragen werden können. Frank Reubold

Vier Träger, die Stadt Isny, die Isny Marketing GmbH, die Friedrich Hechelmann und Schloss Isny Kunst– und Kulturstiftung und Friedrich Hechelmann als Träger der Kunsthalle Schloss Isny wollen das Schloss zur zentralen Institution im Isnyer Kulturbetrieb machen. Sie bringen dafür gemeinsam 1,7 Millionen Euro auf. Während der jahrelangen Diskussionen im Gemeinderat war nicht zuletzt die Kostenfrage immer wieder aufgekommen.

Interessen von vier Partnern

Eine Lenkungsgruppe aus Mitgliedern der vier Träger ist für das Projekt zuständig. Diese befasste sich mit den umfangreichen Vorarbeiten. Es galt beispielsweise, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, Ausstattungspläne und den gestalterischen Auftritt zu erarbeiten sowie Betriebs– und Finanzierungslösungen zu finden.

„Aufgabe war, nicht nur die investiven Maßnahmen abzustimmen, sondern auch den Betrieb dauerhaft und mit entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen zu sichern“, erklärt Frank Reubold, der als Hauptamtsleiter im Rathaus auch Budgetverantwortlicher und Bauherrenvertreter ist.

Es geht uns um zeitgemäße, qualitative Präsentation und Vermittlung von Kunst, Kultur und Historie. Karin Konrad

Zu der langen Planungsphase erklärt Reubold: „Wenn die Interessen von vier Partnern zusammentreffen, dann wird es komplex und es ist nicht immer ganz einfach, Lösungen zu finden, die von allen Beteiligten vollumfänglich getragen werden können. Die Corona–Pandemie hat uns immer wieder ausgebremst und dann folgte eine Phase von erheblichen Kostensteigerungen.“ Ursprünglich – im Jahr 2019 - waren Investitionen in Höhe von 750.000 Euro vorgesehen, dann eine knappe Million Euro.

Elisabeth Olberz übernimmt zentrales Management

Das Drei–Institutionen–Haus werde in Trägerschaft der Stadt betrieben und über eine zentrale Managementstelle gesteuert, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese Rolle übernehme Elisabeth Olberz, die schon früh in die Projektentwicklung eingebunden gewesen und in diesem Rahmen für die Stadt Isny tätig sei.

Sie werde sich im Schwerpunkt um Vermarktung, Organisation, Besucherservice, Öffentlichkeitsarbeit und Shop kümmern. „Die IMG unterstützt bei der strategischen Ausrichtung und der Vermarktung“, betont Karin Konrad: „Für sämtliche Aktivitäten relevant sein wird der Stiftungszweck der Friedrich Hechelmann und Schloss Isny Kunst– und Kulturstiftung.“

Dieser beinhalte Erhalt und Pflege des historischen Anwesens, die Sicherung des künstlerischen Werkes Friedrich Hechelmanns und allgemein die Förderung von Kunst und Kultur in Isny und der Region. „Es geht uns um zeitgemäße, qualitative Präsentation und Vermittlung von Kunst, Kultur und Historie“, ergänzt Konrad. Wichtig sei ihr, zu erwähnen, dass die drei Ausstellungsbetriebe auch künftig autonom agieren würden.

Es habe sich schon einiges im und für das Schloss getan, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter: Eine Marketingstrategie und ein Corporate Design seien genauso erstellt worden, wie die Konzeption eines Leitsystems und der Dauerausstellung im Museum, sowie ein Shopkonzept.

Manches sei schon und umgesetzt und sichtbar für Besucher: Der Umbau und die Einrichtung der Kulturwerkstatt im Südflügel des Schlosses für kulturpädagogisches Programm im Bereich des Museums und der Städtischen Galerie vorwiegend für Isnyer Schulen und Kindergärten, der Einbau eines Aufzugs und einer rollstuhlgerechten Toilettenanlage im Schloss, die Erschließung des kleinen Barocksaals oberhalb der Marienkapelle und des Fürstenflügels durch die Kunsthalle Friedrich Hechelmann.

Kunsthalle bleibt in Bauphase geöffnet

Gerade erfolge zudem der Umbau für die Büros und Lagerräume für Stiftung und Kunsthalle. Im Frühjahr und Sommer seien die wesentlichen Ausschreibungen für den großen Umbau erfolgt: Netzwerktechnik und Elektroinstallation, Schreinerarbeiten sowie Trockenbau und Malerarbeiten wurden vergeben.

Mit den großen Umbauarbeiten soll am Montag, 9. Oktober begonnen werden. Für die Gestaltung und Innenarchitektur zeichnet die Designgruppe Süd mit Martina Briegel, Oliver Kral und Jürgen Kränzle verantwortlich. Koordinierender Architekt für die Gesamtmaßnahmen und Bauleiter ist Günter Bestfleisch.

Während der Bauphase bleibe die Kunsthalle geöffnet, teilte die Stadtverwaltung mit. Es gebe allerdings eine veränderte Eingangssituation und der Museumsshop laufe an anderer Stelle in reduzierter Form. Die Öffnungszeiten würden rechtzeitig bekannt gegeben.