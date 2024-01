Ulrich vom Waldberg erzählt seine Geschichten

Der Förderverein für Kunst & Kultur im Schloss Isny hat für Samstag, 20. Januar, den Geschichtenerzähler Ulrich vom Waldberg (Ulrich Speer) in den roten Salon, Schloss Isny eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr.

Eingebettet in musikalische Umrahmung haben die Gäste Gelegenheit, sich an ihre eigenen Gefühle und Emotionen aus der Kindheit zu erinnern. Ulrich vom Waldbergs Geschichten werden lustig, spannend, überraschend und in unterschiedlichen Mundarten zu Gehör gebracht.

Der Ticketpreis beträgt 18 Euro, Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich; um eine telefonische Voranmeldung unter Telefon07562/914100 wird gebeten.