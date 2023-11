Einen üblen Scherz hat sich ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangene Woche in der Straße Hofstatt in Isny erlaubt. Das teilt die Polizei mit.

Durch den Briefschlitz eines Unternehmens warf der Täter die Reste eines Burgers. Diese fielen auf den Marmorboden im Gebäudeinnern, der durch das Fett entsprechend beschädigt wurde.

Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zum Täter unter Telefon 07562/976550 entgegen.