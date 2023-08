Über Wiesen und Wälder und entlang der Argen

Unebenes Gelände, steile Hügel, enge Kurven und natürliche Hindernisse wie Schlamm, Felsen oder Baumstämme — kein Problem für die Fahrer der Isny Classic, die sich am Wochenende des 2. und 3. September den Herausforderungen der diesjährigen Geländefahrt stellen. Bereits zum 16. Mal organisiert der Motorradsportclub Isny das legendäre Offroad–Event in der Stadt, für das Teilnehmer und Besucher aus der ganzen Welt bis ins Allgäu kommen — darunter nicht selten namenhafte Landes–, Europa– und Weltmeister.

„Dieses Jahr sind besonders viele junge Fahrer mit dabei unter anderem aus Italien, Österreich, Frankreich und Belgien“, freut sich Hans–Peter Durach. Als ehemalige Vorsitzender des MSC lässt er sich seine Leidenschaft zum Motorsport nicht nehmen und mischt sich ebenfalls unter das fast 300 Mann starke Starterfeld. Das Besondere in diesem Jahr, der MSC Isny feiert gleich zwei Jubiläen — 100 Jahre Vereinsgeschichte und 30 Jahre Isny Classic.

„Motoren an“, heißt es dann am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr am Startpunkt auf dem Festplatz am Rain. Gefahren wird an beiden Tagen auf einer circa 47 Kilometer langen Strecke, die rund um Isny führt. Geplant sind jeweils zwei Runden über Wiesen und Wälder, entlang der Argen und durch die umliegenden Ortschaften. Die einzelnen Streckenabschnitte müssen in einem bestimmten Zeitfenster zurückgelegt werden. Dazu warten entlang des Kurses kniffelige Sonderprüfungen, die insbesondere die Geschicklichkeit der Fahrer auf die Probe stellen. Wem es gelingt, bei beiden Disziplinen gut abzuschneiden, bekommt wichtige Punkte für die Gesamtwertung gutgeschrieben. An den Start gehen können alle straßentauglichen Geländemotorräder aus den frühen 50ern bis maximal zum Baujahr 1978 und mit einem Hubraum von 50 bis 1000 cm³. Das Alter der Fahrzeuge sowie das der Fahrer fließen ebenfalls in die Wertung mit ein. Wichtig zu wissen: Die Classic Geländefahrt versteht sich nicht als Rennen, sondern als Zuverlässigkeitsfahrt, bei der nicht nur die Geschwindigkeit zählt, sondern vielmehr die Fähigkeit, in weglosem Terrain bei jedem Wetter möglichst gut zurechtzukommen.