Die Herbstsynode des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg hat vor wenigen Tagen noch einmal deutlich und an Zahlen begreifbar gemacht, wie angespannt die Lage wirklich ist: Überall innerhalb der Kirche sollen und müssen Stellen gestrichen werden. Auch für Isny sind die Aussichten trübe. Möglicherweise, so befürchtet der leitende Pfarrer Dietrich Oehring, werde er irgendwann alleine dastehen. Vorerst aber gibt es einen Lichtblick für die Isnyer, denn eine gerade frei gewordene halbe Stelle darf nachbesetzt werden - allerdings auf Sicht.

Pfarrer Dietrich Oehring ist ein Mann der klaren Worte. Wer ihm aufmerksam zuhört, bekommt „reinen Wein“ eingeschenkt. Und wer ihn aufmerksam liest, bekommt das auch. So verwundert es nicht, dass Oehring in seinem Gemeindebrief des Monats November an die evangelischen Gläubigen in Isny, gar nicht erst versucht, die Dinge irgendwie zu beschönigen.

„Die Kirche wird sich in den nächsten Jahrzehnten deutlich verändern. Hochrechnungen zeigen: 2060 werden wir in Württemberg nur noch etwa halb so viele Evangelische sein wie heute. Das liegt zum einen an der Demografie - auch die Kirche wird älter, wie das ganze Land, und jedes Jahr werden mehr Menschen beerdigt als geboren und getauft. Und zum anderen gibt es natürlich auch die bekannten Effekte: Die Kirchen haben ihre allgemeine Bindungskraft verloren, und Menschen treten aus unterschiedlichsten Gründen aus. Dagegen kann man arbeiten - ganz aufhalten wird man es sicher nicht“, schreibt Oehring da.

Das Netz wird weiter gespannt

Und weiter: Wenn es im Jahr 2060 nur noch halb so viele Kirchenmitglieder gebe, dann könne es auch nur noch halb so viele Pfarrstellen geben - ansonsten reichten weder das Geld noch die verfügbaren Personen. Wenn alles gehe wie geplant, dann werde ein Pfarrer 2060 also durchschnittlich für ebenso viele oder sogar weniger Gemeindeglieder zuständig sein wie im Jahr 2000 - sie würden aber deutlich weiter verstreut leben. Das Netz werde weiter gespannt sein und größere Lücken haben.

Das alles so zu organisieren, dass die Lücken nicht zu groß werden, sei die Aufgabe der sogenannten Pfarrpläne, die also „eigentlich eine sinnvolle und notwendige Aufgabe“ seien. In ihnen würden seit drei Jahrzehnten alle sechs Jahre die Pfarrstellen neu verteilt, damit jeder Evangelische in Württemberg auch weiterhin verlässlich mit dem versorgt werde, wofür Pfarrer im Kern zuständig sind: Gottesdienste und Kasualien, Unterricht, Seelsorge, Leitung der Gemeinden. Andere Aufgaben würden andere Gemeindeglieder übernehmen müssen - oder es werde sie nicht mehr geben. „Das spüren wir ja schon eine Weile“, schreibt Oehring.

Einschneidende Veränderungen

In diesen Monaten liefen die Beratungen über den nächsten Pfarrplan, der dann bis 2030 umgesetzt werden müsse. Schon in den vergangenen beiden Runden habe Isny dabei kräftig eingebüßt. „Als ich vor zehn Jahren kam, da hatte Isny nominell noch 4,5 Stellen, die inzwischen auf drei Stellen mit vier Personen geschrumpft sind (1,5 für Gemeinde und 1,5 für Kliniken und Einrichtungen). Der nächste Pfarrplan aber, da sind sich alle einig, wird all das noch einmal toppen und der einschneidendste von allen sein“, schreibt Oehring.

Doch noch gibt es eine gute Nachricht für Isny. Im Sommer hat Pfarrer Stefan Ziegler zwar Isny verlassen, um jetzt in der Gemeinde Hemmingen im Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen zu arbeiten. Immerhin darf Oehring aber die halbe Stelle nachbesetzen. Das Bewerbungsverfahren laufe gerade, berichtet er. „Wir sind optimistisch“, sagt der Pfarrer, fügt aber sogleich hinzu, dass die Nachbesetzung „in neuen Strukturen gedacht werden“ müsse. Heißt: auf Sicht. Also bis zum Jahr 2030.

Schon viele schwierige Zeiten erlebt

Was danach blühen könnte, beschreibt Oehring klipp und klar: „Von den drei Stellen neben meiner eigenen ist nach derzeitigem Stand keine über die kommenden Jahre hinaus schon sicher! Durch eine Verkettung verschiedener Faktoren könnte das württembergische Allgäu, und könnte besonders Isny, von Kürzungsvorschlägen aus verschiedenen ,Töpfen’ gleich mehrfach betroffen sein.“ Am Ende könnte hier also nur noch eine Stelle übrigbleiben. Noch sei zwar nichts entschieden - aber bei diesen Aussichten würden natürlich verunsichern, gibt Oehring zu.

Bleibt es am Ende beim Kahlschlag?, laute die vorherrschende Frage.

Hoffnung mache, schreibt Oehring, zum einen der Blick in die Geschichte - die Evangelische Kirchengemeinde in Isny habe „seit der Reformation schon viele schwierige Zeiten erlebt, und ist daraus letztlich immer neu gestärkt hervorgegangen“. Und zum anderen mache - zumindest ihm - Hoffnung, dass „nicht wir allein es sind, die für Wohl und Wehe der Kirche verantwortlich sind, sondern dass Gott dabei an unserer Seite war, ist und bleibt. Er führt seine Kirche zu allen Zeiten, in vielen Ländern, und in ganz unterschiedlichen Herausforderungen - er wird uns nicht alleine lassen, solange wir nicht vom Glauben an ihn lassen“.

Der Evangelische Kirchenbezirk Ravensburg kommt im März zu seiner Frühjahrssynode zusammen. Dann sollen endgültig Fakten geschaffen werden. Nicht nur in Isny wird dann genau beobachtet werden, wo die Reise hingeht.