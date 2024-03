Der erste Winter liegt hinter dem Verein zum Erhalt der Iberglifte. Was in Riedberg bei Maierhöfen hoffnungsvoll mit immer mehr Mitgliedern und ein paar schneereichen Betriebstagen begann, setzte sich mit mehr als ernüchternden Monaten fort. Es wollte einfach nicht mehr genug Schnee fallen.

Trotzdem fällt die erste Bilanz der Vereinsverantwortlichen positiv aus. „Vieles ist echt gut gelaufen“, sagt Vorstandsmitglied Moritz Sontheim.

Start im Frühjahr 2023

Moritz Sontheim ist eines von insgesamt sechs Mitgliedern eines Vorstandsteams, das bei der Vereinsgründung Ende Juli die Verantwortung für den Erhalt der Iberglifte übernommen hat. Sontheim war schon ein Mann der ersten Stunde gewesen, als sich eine Gruppe von Isnyern und Maierhöfenern im Frühjahr 2023 zusammentat und überlegte, wie die Iberglifte zu retten sein könnten.

Vorausgegangen war die Ankündigung der Inhaberfamilie Immler, den Betrieb nach einigen schneearmen Wintern endgültig einstellen und die Lifte abbauen zu wollen.

Kauf für symbolischen Euro

Aus der ersten Euphorie der Gruppe heraus ergaben sich weitere Treffen und ein immer größerer Kreis an Interessenten. Schließlich wagten Sontheim und Co. es, einen Verein zu gründen. Dieser sollte die Lifte inklusive Pistenraupe von Immlers für den symbolischen Betrag von einem Euro abkaufen. Natürlich inklusive aller Risiken.

Daran hakte es zunächst, auch wenn die Mitgliederzahl schnell anwuchs und sogar erste Fördergelder eingingen. Der Kauf kam erst einmal nicht zustande. Viel zu viel war zu klären.

Ein wahres Wintermärchen

Für alle völlig überraschend brach der Winter Ende November/Anfang Dezember über das Allgäu herein. In kürzester Zeit fiel so viel Schnee, dass es für einen Liftbetrieb reichen würde.

Das war eine riesige Gaudi. Moritz Sontheim

Die Vereinsverantwortlichen reagierten geistesgegenwärtig und eröffneten an einem strahlend schönen Sonntag die Skisaison. Eine Woche lang spielte sich am Iberg ein wahres Wintermärchen ab. Bis warme Temperaturen und Regen den Spaß schnell wieder beendeten.

„Das war eine riesige Gaudi“, erinnert sich Moritz Sontheim gern an diese Tage. „Genau für solche Tage machen wir es“, spricht er aus, was alle im Vorstand und im Verein denken. Die Motivation sei nach diesem Erlebnis - insgesamt wurden 750 Gäste gezählt - sehr hoch gewesen.

Auch der Mitgliederzahl tat das entsprechend gut. Inzwischen seien es etwa 230, davon mehr als die Hälfte aus Maierhöfen und Isny, sagt Sontheim.

Liftbetrieb ruhte bis zum Saisonende

Die Hoffnungen auf einen schneereichen Winter erfüllten sich danach nicht. Einmal noch habe der Vorstand das Gefühl gehabt, es könne von der Schneelage wieder reichen. Doch es blieb bei Überlegungen. Der Liftbetrieb ruhte bis zum Saisonende.

Allzu enttäuscht ist Sontheim nicht. Er und seine Mitstreiter wussten, worauf sie sich einlassen. Von Anfang an war klar, dass es auch gut sein könnte, dass auch mal einen ganzen Winter lang gar nicht oder nur sehr wenig gefahren wird. So waren sie dankbar, dass in der ersten Saison, in der der Verein die Verantwortung hat, immerhin ein paar Tage lang gefahren werden konnte.

Finanzielle Fragen

Die Einnahmen aus diesen wenigen Betriebstagen seien übrigens dafür verwendet worden, das Konto aufzustocken, auf dem der Verein die Rücklagen für einen eventuellen Rückbau der Liftanlagen zu sammeln. Wie ernst die finanziellen Fragen sind, zeigt die Tatsache, dass noch immer letzten Unterschriften fehlen, damit der Verein dauerhaft mit dem Liftbetrieb planen kann.

Bei den Pachtverträgen mit Grundstücksbesitzern seien Formalitäten zu klären, sagt Sontheim: „Das hat jetzt einfach gedauert, bis alles ausgearbeitet war.“ Er ist aber zuversichtlich, dass diese letzte Hürde in den nächsten Wochen genommen wird. Spätestens dann können sich die Vereinsverantwortlichen ganz unverstellt auf die kommende Saison am Iberg freuen.