Skispringer Otto Maus vom WSV Isny ist am vergangenen Wochenende für seine gute Saison belohnt worden. Trotz eines Sturzes gewann das 18-jährige Nachwuchstalent die Gesamtwertung im Deutschlandpokal. Eine Enttäuschung hielten die zurückliegenden Monate für Maus allerdings auch bereit.

Dass der WSV Isny sehr gute Skispringer hervorbringen kann, ist spätestens seit den Karrieren von Maximilian Mechler und Agnes Reisch klar. Ein neues Talent, das sich anschickt, diesen Erfolgen nachzueifern, ist Otto Maus. Der 18-Jährige hat eine starke Entwicklung hinter sich. Besonders seit er vor drei Jahren vom Gymnasium in Isny aufs Sportinternat nach Furtwangen gewechselt ist. Dort, in der Heimat des früheren Weltklasseskispringers Martin Schmitt, konnte er Schule und Leistungssport in Einklang bringen.

Erstmals von einer Schanze sprang Otto Maus am Hasenberg. Mit 13 Jahren stürzte er sich dort von der K15-Schanze. Dass er an dieser Stelle mal landen würde, war vorgezeichnet. Das Wintersportgen war in der Familie drin. Vater Tom Maus fungierte jahrelang als Vorsitzender des WSV Isny, Ottos Bruder Leo sprang auch. Los ging es für Otto aber nicht als Spezialspringer, sondern als Kombinierer. „Ich mochte es zwar nicht besonders, konnte es aber“, blickt er auf die Anfänge zurück, in denen auch die Langlaufloipe eine große Rolle für ihn spielte. Dann aber kam der Moment, als er mitten in einem Wettkampf beschloss, sich aufs Springen konzentrieren zu wollen.

Die Entscheidung war ganz offensichtlich die richtige. Denn sie gipfelte darin, dass Maus den Weg nach Furtwangen ging. Auch wenn er nicht der einfachste war. Zwei befreundete Sportler sollten nämlich eigentlich mit aus dem Allgäu in den Schwarzwald wechseln. Beide zogen aber in letzter Minute zurück. So trat Otto Maus allein die Reise in die Fremde an. Mit der Unterstützung seiner Eltern schaffte er es, sich dort einzuleben und Fuß zu fassen.

Bald schon stellten sich die Erfolg ein. 2021 wurde Otto Maus erstmals deutscher Jugendmeister, 2023 kamen zwei weitere Titel dazu - in der U17 triumphierte er im Einzel und mit der Mannschaft. Zudem war er in den Nachwuchswettbewerben erfolgreich, etwa dem Deutschlandpokal. Früh gewann er dort auch in der Saison 2023/24 ein Springen und setzte sich an die Spitze der Gesamtwertung.

Das war auch deshalb überraschend, weil Otto Maus einen schwächeren Sommer hinter sich hatte. Dieser hatte mit dem Wechsel in den deutschen C-Kader zu tun, in dem ihm die schwierige Umstellung nicht sofort gelang. Erst als sich sein früherer Coach und sein neuer Trainer - der ehemalige Weltcupspringer Andreas Wank - verständigten, klappte es besser. Beide sprechen sich nun regelmäßig ab und schauen gemeinsam, was für die Entwicklung von Otto Maus gut ist.

Die Ergebnisse waren über die Saison verteilt sehr stabil. Maus machte sich deshalb berechtigte Hoffnungen, es im Februar erstmals zur Junioren-WM zu schaffen. Doch mit etwas Pech scheiterte der junge Isnyer in der Qualifikation und musste deutschen Teamkollegen zusehen, wie sie sich in Planica mit der internationalen Konkurrenz maßen. Aus der ersten Enttäuschung tankte Maus aber Kraft für die restlichen Springen. Im FIS-Cup und im Alpencup holte er gute Ergebnisse, im Deutschlandpokal hatte er sogar noch ein ganz großes Ziel vor Augen: den Gesamtsieg.

Zum letzten Wochenende in Oberhof, an dem zwei Springen anstanden, trug Maus das gelbe Trikot des Gesamtführenden. Das wollte er unbedingt verteidigen. Und es gelang. Wenn auch unter Schmerzen. Im ersten Durchgang des ersten Wettkampfs stürzte Maus, rappelte sich aber sogleich wieder hoch und trat zum zweiten Durchgang an. Dort zeigte er einen guten Sprung und landete auf Tagesrang sieben. Weil sich danach aber Kopf- und Gliederschmerzen einstellten, verzichtete er am nächsten Tag auf den zweiten Wettkampf. Zum Gesamtsieg im Deutschlandpokal reichte es trotzdem. „Damit bin ich zufrieden. International könnte es noch besser sein. Es war insgesamt auf jeden Fall eine Steigerung zu letztem Jahr“, lautete sein Fazit.

Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss freut sich Otto Maus nun über eine kleine Pause. Drei Wochen lang darf er jetzt gar nichts - außer am Wochenende den Weltcupspringern beim Skifliegen in Planica zuzuschauen -, weil beim Arztbesuch nach seinem Sturz eine Gehirnerschütterung festgestellt wurde. Nach den Osterferien geht es für ihn aber wieder weiter - die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt schon wieder mit dem Sommertraining. Auch das Schuljahr ist noch längst nicht beendet. Auch dort will er seine Leistungen bringen, damit er schließlich 2024/25 in Richtung Abitur starten kann. Auf dem Internat in Furtwangen ist die Oberstufe von zwei auf drei Jahre verlängert, damit die Leistungssportler die Doppelbelastung schaffen. Und sportlich? Da will sich Otto Maus weiter im C-Kader etablieren. Und weiter auf den Spuren von Maximilian Mechler und Agnes Reisch wandeln.