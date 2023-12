Topplatzierungen für Isnyer Skispringer

Die Skispringer des WSV Isny sind erfolgreich in die diesjährige Wintersaison 2023/24 gestartet. Nachdem sie sich zunächst noch mit Rang zwei begnügen musste, gewann Agnes Reisch den Continental-Cup der Frauen im norwegischen Lillehammer. Mit dem Sieg übernimmt die aus Missen-Wilhams stammende und für den WSV Isny startende Skispringerin auch die Führung in der Gesamtwertung des Cups. Ihre Vereinskameradin Mia Zettler überzeugte mit einem Doppelsieg beim Deutschen Schülercup (DSC) in Rastbüchl.

Diesmal reichte es für ganz oben. Mia Zettler vom WSV Isny hat am vergangenen Wochenende erstmals beide Wettbewerbe beim Deutschen Schülercup (DSC) in Rastbüchl (Bayern) für sich entscheiden können. Mit Sprüngen auf 73,5 Meter und 69 Meter am Samstag sowie auf 75 Meter und 72 Meter am Sonntag distanzierte sie die Konkurrenz in der Klasse der 14- und 15-jährigen Mädchen auf der K74-Schanze. Damit liegt die Isynerin in der Pokalwertung nach vier Springen auf einem laut Mitteilung des WSV „hervorragenden dritten Platz“.

Ebenfalls aus Isny am Start waren Noah Witter (Schülerklasse S15, 26./24. Platz) und Niklas Szor (Schülerklasse S14, 28./28.).

Beim Skisprung-Deutschlandpokal in Oberhof (Thüringen) war der WSV Isny mit drei Athleten vertreten. Amelie Neumann kam in der Jugend 17 weiblich auf Rang fünf und sieben, Vereinskamerad Hannes Hoffmann auf Rang fünf und sechs in der Herrenklasse. Beide Wettkämpfe in der Herrenklasse gewann Otto Maus vom WSV Isny. Und dies laut Mitteilung gleich mit großem Abstand - er nahm dem Zweitplatzierten teilweise nehr als 20 Meter pro Wettkampf ab. Damit ist der C-Kaderathlet des Deutschen Ski-Verbands nun auch Träger des Führungstrikots der Deutschlandpokal-Gesamtwertung.

Nach seinem Doppelerfolg beim Deutschlandpokal in Thüringen bestätigte Otto Maus seine derzeit starke Form auch am vergangenen Wochenende. Beim Alpencup in Seefeld (Tirol) erreichte der Skispringer des WSV Isny in einem international besetzten Feld mit knapp 60 Teilnehmern die Plätze 28 und 24 und konnte somit Punkte in der Alpencup-Wertung mitnehmen.