„Tonwechsel“ findet in Isny guten Anklang

Was ein Klavier ist, weiß hierzulande wohl jeder. Doch eine Sitar? Mit diesem ursprünglich aus Indien stammenden Instrument ist das Pulsar Trio am Freitag nach Isny angereist. Im Gepäck ihr aktuelles Album „We smell in stereo“. Das im Rahmen der Konzertreihe Klavier Plus zum Saisonabschluss 2023/2024. Beate Wein am Flügel, Aaron Christ am Schlagzeug und Sitar-Spieler Matyas Wolter interagierten in der Städtischen Galerie im Schloss als ein - wie ihr Name schon sagt - pulsierender Klangkörper aus Jazz und Weltmusik.

Sie gelten schon lange als Unikum in der Musiklandschaft. Grund ist die ungewöhnliche Instrumentierung des Trios und - mehr oder weniger daraus folgend - die Art der Klangfarben, die sie hervorbringen. Diese changiert zwischen Free Jazz, Rock und Pop mit Einflüssen aus Klassik, Punk und Blues, Minimal Music und indischen Raga-Tribes. Genau lässt sich das nie ausmachen, denn hier geht alles auf experimentellem Wege zusammen. 2007 haben sich Wein und Wolters bei seinem jährlichen Indienbesuch in Kalkutta kennen gelernt. Zurück in Potsdam fanden die ersten Versuche statt, Klavier und Sitar miteinander zu kombinieren. Christ vervollständigte dann kurze Zeit später das Trio. Ein Blick auf die Biographien von Wein, Wolters und Christ verrät schnell, warum sie derart vielseitig aufgestellt sind.

Viele jüngere Menschen dabei

Das Spektrum reicht von Musikhochschulstudium hin zu Komposition, Pädagogik und freie Improvisation und das in den unterschiedlichsten Konstellationen. In Isny waren sie in der zu Ende gegangenen Saison nach dem Johannes Motschmann Trio zu einem zweiten „Tonwechsel“ eingeladen. Also raus aus dem rein klassischen Klavier Plus-Programm und rein in etwas Neues und Ungewohntes. Nadine Heindl vom Büro für Kultur sieht darin weiterhin ein Experiment. In beiden Fällen könnte man es als gelungen bezeichnen. Denn nicht nur, dass sich eine Vielzahl an Besucherinnen und Besuchern einfanden, sondern unter ihnen waren auch viele jüngere Menschen vertreten. Wie es scheint, findet das Format guten Anklang.

Wenn sich Wolters auf seinem Hocker niederlässt, besser kniet, beginnt erst einmal ein ausgiebiges Stimmen seines Instruments. Es ist eine 18-seitige zu Deutsch Langhalslaute, deren Klangkörper aus einem Kürbis besteht. „Der kann schnell einmal zerbrechen“, gab er eine kleine Einführung. Vor allem auf Flugreisen sei die Sitar stark gefährdet. Blaues und rotviolettes Scheinwerferlicht vermittelte am Abend abwechselnd das Feeling einer kühlen und intimen Atmosphäre. Je nach Klangästhetik, die von null auf hundert startete und während gut zwei Stunden den Flow nicht abbrechen ließ.

Experimentelles Zusammenspiel

Das Trio inszeniert einen All Over, bei dem mal das Klavier, mal die Sitar, mal das Drumset im Rampenlicht steht. Doch nie als vorgeführtes Solo, sondern stets als für den Moment heraushörbare Melodie. Dabei benötigt Wein für ihr exorbitantes Tastenspiel einiges an Atem, während Wolters vergleichsweise die Ruhe in sich selbst wiederspiegelt. Titel ihres vierten Studioalbums lauten „böig“ oder „bacheweich“. Ersterer sei auf poetische Weise dem Wetter geschuldet - Zweiterer stehe im Kontrast zu „eberhart“. Ob sich daraus etwas ableiten ließe, wenn sie quirlig und wirbelnd Wetterphänomene wie Sturm, Regen oder Meer improvisieren, sei dahin gestellt. Sie entfachten einen Sound von hypnotischer Wirkung, die das Erleben von Wellen oder Wolken in Klangliches fassen mag.

Doch zu allererst ist da ihr höchst experimentelles Zusammenspiel, das einen beflügelt. Es ist ein Drive, der nie zum Stillstand kommt. Tempogeladen mit wiederkehrenden Abbrüchen, explodierenden Akkordläufen, Kadenzen, die sich zu überschlagen drohen, und stimmigen Basslinien. Dennoch, der Fokus richtet sich gewollt oder ungewollt auf Wolters Sitar, die immer wieder traditionell indische Rhythmen einflicht und auf so unerhört harmonische Weise mit Klavier und Drums interagiert. Bis hin zu „We smell in stereo“ als ein hochtouriges flirrendes Stück, getragen von minimalistisch hämmernden Klavierläufen und Christs vorantreibenden Drums. Darüber scheint die mit Hall aufgeladene Sitar davon zu fliegen und tut es doch nicht, denn dieses Trio setzt ganz auf ein miteinander verschmelzendes Ineinander. Dieser offenen Clubatmosphäre zollte das Publikum am Abend großen Applaus.