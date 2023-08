Vier junge Frauen, die sich in verschiedenen Arbeitskreisen des Theaterfestivals engagieren, haben sich im Vorfeld zur diesjährigen Ausgabe viele Gedanken gemacht, um wieder eine wilde, bunte, kreative, aber auch friedliche, freundliche und liebevolle Atmosphäre auf dem Festivalgelände in Burkwang zu schaffen. Anne Mann, Lea Reinalter, Flores Bütler und Nicole Souchon kümmern sich um die vielen Nebenschauplätze, von denen jedes Festival lebt. Es geht um Nachhaltigkeit, kreative Dekorationen und — neu in diesem Jahr — um den Awareness–Gedanken.

Alle sollen sich hier wohl und sicher fühlen Lea Reinalter

Plakate, auf denen die Grundsätze der „Awareness“ erklärt werden und ergänzend eine Telefonnummer, sind auf dem gesamten Festivalgelände zu finden. Zusätzlich tragen die Ansprechpartner alle einen gut sichtbaren Button mit einem roten Pfeil auf hellgrünem Grund. Mann erklärt den Hintergrund dieses Projekts: Awareness, also Bewusstsein schaffen für das (Wohl-)Befinden seiner Mitmenschen, passe einfach zum Selbstverständnis des Theaterfestivals. Denn es stehe für Toleranz und Vielfalt und gegen jede Form der Diskriminierung.

Alle sollen sich sicher fühlen

Daher sei es nur ein logischer Schritt gewesen, dass sich einige der „Jungen Wilden“ für das Thema haben schulen lassen. Das Team möchte präventiv Aufklärung leisten und den Blick für mehr Achtsamkeit gegenüber seinen Mitmenschen schärfen. Reinalter ergänzt, auf anderen Festivals gäbe es das schon lange. Große Menschenmengen, nicht abschließbare Zelte, alkoholisierte Menschen und Dunkelheit bedeuteten für viele Personen ein höheres Risiko für Übergriffe. „Alle sollen sich hier wohl und sicher fühlen“, fasst Reinalter zusammen.

Als Rückzugsraum gibt es auf dem Campingplatz sogar eine Hütte, die für den Fall eines Übergriffs, als Schutzraum zur Verfügung steht. Bei Bütler hat sich bereits eine Frau, die alleine auf dem Theaterfestival campt, per SMS für die Sicherheit bedankt, die ihr das Awareness–Team gibt. Auch Souchon bekam positive Rückmeldungen von Festivalbesuchern. „Zum Glück hatten wir noch keinen akuten Fall, bei dem wir aktiv werden mussten“, sagt Mann. Das liege vielleicht auch daran, dass das Bewusstsein schon weitestgehend angekommen sei, mutmaßt sie.

Liebevolle Details

Zum Wohlfühlen auf dem Theaterfestival trägt auch das Kreativteam viel bei. Egal, ob es um bunt gestaltete Hinweis–Schilder, Traum– oder Blickfänger aus recycelten Materialien oder die Einrichtung der Jurte geht. Dort können sich Kinder und Erwachsene auf Sitzsäcken oder dem mit Teppichen ausgelegten Boden niederlassen. Es gibt spontane Lesungen, Gitarrenmusik und die Möglichkeit, selbst etwas zu basteln. Es sind die liebevollen Details, die einen aus jeder Ecke anlachen.

Zum Thema Nachhaltigkeit gab es 2019 den ersten Kleidertausch–Nachmittag, der sehr gut ankam. In diesem Jahr steht dafür ein weißer Pavillon zur Verfügung, der täglich geöffnet wird. Seit Beginn des Festivals herrsche dort ein reges Kleidertauschen, berichtet Bütler. Nicht nur Kleidung, auch Lebensmittel werden auf dem Theaterfestival vor der Verschwendung bewahrt. In einem großen Kühlschrank im Gastrozelt kann jeder seine übrigen Lebensmittel deponieren und findet vielleicht etwas, was sein Essen abrundet.

Die Ideen gehen nicht aus

„Nach dem Festival ist vor dem Festival“, versichern die vier Frauen. An einer Wand im Gastrozelt können die Festivalbesucher ihre positive und negative Kritik hinterlassen. Jede Anregung fließe in die Planungen für das kommende Jahr ein. „So gehen uns die Ideen nicht aus“, sagen Mann, Bütler, Reinalter und Souchon.