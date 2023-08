Theaterfestival Isny: „Waldeck“ wird zur Wohlfühloase

Eigentlich hätte er Jurist werden und bleiben sollen. Hat dann aber nach einem Ausflug in die Londoner Metropole dorch die Kurve hin zur Musik bekommen. 1996 kehrt er nach Wien zurück, bringt 1998 sein erstes Album „Balance oft the Force“ heraus, das sofort durchstartete. Das Metier von Klaus Waldeck ist Sampling, Elektroswing mit Dub, Lounge, Downbeat und Triphop–Elementen aufgemischt und dieses Gebräu verpflanzt in die 20er und 30er Jahre. Mehr Spaß und Hype ging einfach nicht am Samstagabend zum Finale des 40. Theaterfestival Isny.

Ein Feuerwerk aus Akkordläufen

Sieben Stunden Dauerregen auf der Autobahn von Wien nach Isny und im Allgäu scheint die Sonne. Nun ja, am Abend hatte es in der Tat auch in Isny vorübergehend aufgehört zu schütten. Waldeck war angereist mit der außergewöhnlichen Gesangsstimme von Patrizia Ferrara und seinen ebenso außergewöhnlichen Musikern Christian Ziegelwanger, Florian Bauer und Philipp Moosbrugger an Schlagzeug, Saxophonen und Kontrabass. Waldeck selbst verschwand hinter dem Piano im Wechsel mit einem Keyboard und zündete von hier aus ein Feuerwerk aus Akkordläufen, abhebend auf den Sound der Tanz–Salons der „Goldenen Zwanziger“.

Das aber keinen Moment als Abklatsch oder Coverversionen. Waldeck bleibt Waldeck, der dem Jungle und Drum’n’ Bass frönt, der Jazzcluster auf seine Tauglichkeit in Sachen Off–Beat abklopft. Der einem das Gefühl einimpft, im Jahrzehnt der Grammophon-Ästhetik mit ihren nostalgischen Kratzgeräuschen angekommen zu sein und es doch nicht ist. Viel offenen Raum bekommen Bauers Saxophon, dessen Klaviatur er aus dem Effeff beherrscht.

Patrizia Ferrara als Fixstern

Fixstern war während dieser zweistündigen Session die Halb–Sizilianerin Patrizia Ferrara. Sie ist ein Ausbund an überbordendem Temperament, was die Show angeht, und das auf beeindruckend zwanglose Weise. Keine Mega–Animation, sondern schlichtes Präsentsein mit einem Stimmvolumen, das vieles Bisherige toppte. Ihre Selbstverständlichkeit in Arrangements wie „Sweet Surrender“, „Never let you go“ oder „Look at me Joe“ ist überwältigend. Sie braucht keine Animation, sie verkörpert sie, so dass auch das Publikum in der ausgebuchten Arena nolens volens mitswingte. Mitsang, mitklatschte, mittanzte.

Im Hintergrund lief das Drumset und der Bass einer bestens geölten Maschine gleich und das ohne Volldröhnung immer gut abgemischt. Das Tempo dabei ist hoch und fesseln tut einen ihr Hot Beat–Sound, den Waldeck als Dauerloop aufrecht hält, mit jazzig eingebauten Vibes und gerne auch mal ein kurzes Beethoven–Zitat aus der Klassikkiste hervorholt. Beginnend mit orientalischen Sounds wechselte die Band zum Album „Gran Paradiso“ (2016) über. Mit „Shala–Lala–La“ zum leichtgängigen, aber süchtig machenden italienischen Canzone und Italo–Western, denn von irgendwoher aus dem Off kommt der Sound einer Mundharmonika und dies natürlich nicht ohne Anleihe.

Purer Genuss auf allerhöchstem spieltechnischen Niveau

Waldeck ist purer Genuss auf allerhöchstem spieltechnischen Niveau. Dieser Band und ihrem Drive muss man erliegen, egal wie, ob bei „Quando, quando“ oder bei „Memories“, die in einem Slow–Reggae–Turn lasziv im Halbseidenen vergangener Tage schwelgen. Ohne Zugaben ging dieser letzte Abend natürlich nicht zu Ende. Ja, wenn sie das gewusst hätten, dass sie in Isny auf ein so großartiges Publikum stoßen würden, dann hätte Klaus Waldeck, Jahrgang 1966, sich wohl schon vor 40 Jahren auf den Weg ins Allgäu gemacht. Zum Glück wird es das Festival ja auch 2024 wieder geben.