Tausende Besucher wollen neue Verbundschule in Isny sehen

Der Tag der offenen Tür in der neuen Verbundschule am Rain in Isny hat am vergangenen Wochenende tausende Besucher angelockt. „Das große Interesse der Isnyer Bevölkerung am Neubau und der pädagogischen Arbeit bestärkt uns in unserer weiteren Arbeit“, freute sich Schulleiterin Wanda Rohse.

Die Besucher genossen die vielfältigen Angebote auf dem Schulcampus. Die zahlreichen Mitmachstationen und Essstände wurden sehr gut angenommen. Seifenblasen, Makramee, Origami, Button, Kistenklettern, Mountainbikeparcours und essbare Armbänder luden zur Aktivität ein. Schulpullover, T-Shirts und personalisierte Vesperdosen konnten erstanden werden. Das Schulhaus konnte mittels QR-Code erforscht werden. Experten standen in den Fachräumen Rede und Antwort. Schautafeln im Foyer informierten verschiedenste Bereiche der Schule, wie zum Beispiel das Berufsbildungskonzept oder Auslandsfahrten.

Vielfältiges Schulleben

Zum festlichen Rahmen trug die Stadtkapelle Isny bei. Chor, Bläserklasse, Schulband und Theater gaben durch ihre Darbietungen einen Einblick in das vielfältige und bunte Schulleben. Sie zeigten ihr Können und bekamen den verdienten Applaus. Die Tombola der Klasse 8e wurde durch die großzügigen Spenden der Isnyer Betriebe zum Magnet.

„Wir wollen uns bei den Eltern, Schülerinnen und Schüler und unserem Förderverein bedanken ,die den Tag der offenen Tür durch ihre Arbeit und ihr Engagement, zum Erfolg gebracht haben“, blickte Rohse vollkommen zufrieden auf den vergangenen Samstag zurück.