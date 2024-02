Ein 31-Jährige, der im Verdacht steht, am 16. Februar, einer Frau in Isny die Handtasche gestohlen zu haben, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilen das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg hätten den Tatverdacht gegen den 31-Jährigen erhärtet, den eine Fahndungseinheit des Polizeipräsidiums Ravensburg kurz nach der Tat kontrolliert hat. Ein Haftrichter erließ am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den Tatverdächtigen. Dieser befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Frau in ihrem Auto bestohlen

Der Mann soll am Abend des 16. Februars gegen 21 Uhr in der Kanzleistraße einer 42-Jährigen die Handtasche geraubt haben. Die Frau saß in ihrem geparkten Auto, als die Fahrertür geöffnet und unmittelbar danach der Trageriemen ihrer Handtasche durchgeschnitten wurde.

Nachdem der Täter zunächst mit der Tasche geflüchtet war, wurde im Rahmen der Fahndung der 31-Jährige von einer Zivilstreife der Polizei kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten den Geldbeutel der Bestohlenen bei ihm auffinden.