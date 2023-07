Tatjana Orlob stellt im Turm des Espantors in Isny aus

Freude wollen die Bilder von Tatjana Orlob vor allem vermitteln. Bei genauem Hinsehen ist aber einiges mehr in ihnen verborgen, was sich nicht sofort zu erkennen gibt. Schon gar nicht bei schnellem Vorbeilaufen nach dem Motto „Hab ich gesehen“. Da bleibt immer die Frage nach dem Was übrig. Antworten gab Laudator Thomas Warndorf in einer imposanten Rede zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag in der Städtischen Galerie im Turm des Espantors. Diese titelt „welten gewichten“, worin sich bereits der lyrische Moment von Orlobs Schaffens verbirgt.

Was sieht jemand auf den ersten Blick, wenn er diesen Bildern unvoreingenommen begegnet? Suche, Bruchstücke, Schweben, Empfindungen, Textur, Schrift, Gleichgewicht, um nur einige Eindrücke zu nennen, die Warndorf, ehemaliger Kulturamtsleiter der Stadt Stockach, anführte. Kraft, Stille, Brüchigkeit würden den Bildern inne wohnen. Zuvor hatte Elisabeth Olberz vom Büro für Kultur Orlobs Lebensweg kurz nachgezeichnet mit dem Fazit, dass es der Sog sei, der die Auswahl der 20 Werke miteinander verbinde. Andieh Merk bekräftigte die Verknüpfung von Tanz, Choreographie und Malerei auf musikalisch–experimentelle Weise.

Liebe zum Tanz

Orlob ist die Tochter einer Musikerin und eines Musikers. Nur war es dann wohl doch die Malerei, die sie von 1978 bis 1980 zum Studium nach Bonn und Basel brachte. Ihre andere große Liebe gehört dem zeitgenössischen Tanz, mit dem sie 1981 professionell begann. In Frankreich, dann als Solotänzerin und Choreographin über 30 Jahre in Berlin mit eigenem Tanzlabor ab 1993. 2004 kehrte sie zur Malerei zurück. Seit drei Jahren lebt sie in Markdorf, nachdem sie von Stuttgart aus den Bodensee für sich entdeckt hatte. „Ich wollte mir immer selbst ein Vorbild sein“, sagt sie über sich selbst. Warndorf nennt sie eine „Kämpferin“, in deren Werk eine konsequente Strenge und das Ausgerichtet sein auf das Menschliche stets ganz nah beieinander lägen.

Dieser Eindruck bestätigt sich gleich beim Betreten des ersten Stockwerks mit Blick auf ihre „spiralen“, „steintafeln“ und „flüchtlinge“. Ins Auge fallen die mit Grafit aufgebrachten Lineaturen, die brüchig wirken mögen, in Wahrheit präzise gesetzt sind. Auf weißen Grund, der mit dem ebenso weiß gestrichenen Gemäuer eine sinnstiftende Symbiose eingeht. Geradezu so, als würden einige dieser Bilder über sich und ihre Formatgrenzen hinaus wachsen. Gefundenes aus Ästen, Treibholz oder Metallplatten liegen unter den Farbschichten und geben reliefplastische Höhungen wieder.

Spannungsreiche Harmonien

Dort, wo das Weiß der Fläche mit dunkleren Schriftblöcken in einen Dialog tritt und sogleich beginnt, Schweres und Leichtes gegeneinander auszuloten. Spiralen in Gestalt von Strukturen, wie sie uns von Schneckenhäusern oder Muscheln bekannt sind, und menschliche Figuren, deren Habitus sich in Richtung Naive Malerei bewegt. Ein Gemisch aus fragiler Umrisszeichnung und drohender Vermengung der Binnenfarbe mit dem Hintergrund macht sie fast unscheinbar, was sie aber beileibe nicht sind. Vielleicht an dieser Stelle mag sich Orlobs Liebe oder Hang zu Werken von Paul Klee ausdrücken. Zu dessen spezieller Auffassung von Figur und Form.

Warndorf brachte diesbezüglich Klees so genannten Fleckenrhythmus ins Spiel. Gemeint sind seine „Bildarchitekturen“, die ein Gesamtbild von spannungsreich im Gleichgewicht gehaltenen Harmonien zum Ziel hatten. Dabei kam auch der Musik eine wichtige Rolle zu. Im Falle von Orlob sind es ihre „welten gewichten“ abwechselnd auf schmalen Hoch– oder Querformaten. An dünnen Lineaturen hängende warmtonige, unregelmäßige Rechtecke scheinen wie in ein Nichts nach nirgendwo zu segeln. Sie fallen nicht wirklich, eher schweben sie und verkörpern so den zuvor angesprochenen Sog. Gelegentlich geraten sie aus dem Ruder und damit auch die Schrift („WLTN GWICHTTN“), aber auch davor bewahrt einen das Leben nicht.

Ihr eigenes Ding gemacht

Von großer Anziehungskraft sind im obersten Geschoss ihre Diptychen „liebende“, „goldenes haar oder die inspiration erhielt ich unter einer kiefer“ und „frangere fragmente“. Inspiriert von Anselm Kiefers Werkzyklus „Dein goldenes Haar, Margarete“ hat Orlob, so Warndorf, „ihr eigenes Ding gemacht.“ Dass es auf gleicher Höhe mit den „liebenden“ platziert ist, hat sicher einen Grund. Vielleicht den der Versöhnlichkeit und des Wissens darum, dass die Liebe über allem steht. Wie dieses engumschlungene Paar in leuchtendem Türkis vor weißem Grund.

Ob verloren oder befreit, ob weltabgewandt, auf der Suche nach einem Halt oder glücklich mit sich selbst — Antworten gibt es viele im Schaffen von Tatjana Orlob.

Die Ausstellung „welten gewichten“ von Tatjana Orlob in der Städtischen Galerie im Espantorturm dauert bis 27. August. Sie ist mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.