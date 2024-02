Täter entwenden weitere Kleinkrafträder

Wie jetzt erst bekannt wurde, haben Unbekannte im Isnyer Stadtgebiet laut Polizeibericht weitere Kleinkrafträder entwendet und kurzzuschließen versucht. Bei der Polizei wurden drei weitere Fälle angezeigt. Aus einer Tiefgarage in der Mühlbachstraße schoben die Täter offenbar sogar zwei Motorroller und brachten diese auf den Spielplatz An den Wiesenzäunen. Dort versuchten sie die Zweiräder kurzzuschließen, was jedoch misslang. Im Känerweg nahmen die Unbekannten ebenfalls einen Motorroller mit, ließen diesen jedoch wenige Meter weiter stehen. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07562/976550 beim Polizeiposten Isny melden.