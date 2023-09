Streichquartett und Blasorchester treffen aufeinander

Beim nächsten Allgäu–Konzert, organisiert von Christian Segmehl, werden am Samstag, 23. September, zwei Musikstile gemeinsam präsentiert: Streichquartett und Blasorchester. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) konzertieren im Kurhaus in Isny das Streichquartett aus Solistinnen des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und die Bürgerkapelle Lana aus Südtirol.

Die Mischung aus Klassik mit Streichern und symphonischer Blasmusik ist Motto dieses Abends. Christian Segmehl wird mit beiden Ensembles ein Solostück präsentieren. Im ersten Teil spielt das Streichquartett das Quartett von Joseph Haydn in G–Dur, op. 77 Nr. 1. Bei dem Saxophonkonzert von Jacob ter Veldhuis mit Solist Christian Segmehl wird das Streichquartett durch den Isnyer Kirchenmusiker Christian Schmid am Klavier und den Kontrabassisten Song Choi erweitert. In der zweiten Konzerthälfte kommen Werke von Thomas Doss, Alfred Reed, Satoshi Yagisawa und Jacques Press zu Gehör. Christian Segmehl spielt mit den Südtiroler Musikanten das Saxophonkonzert „Four Pictures from New York“ von Roberto Molinelli.

Tags darauf, am Sonntag, 2. September, spielen die Lanaer Musikanten aus Südtirol dann ab 10 Uhr im Kurhaus zum Südtiroler/Allgäuer Frühschoppen auf. Die Südtiroler Musikanten sorgen mit ihrem großen Blasorchester, der Böhmischen Besetzung und mit ihrer Big Band für gute Stimmung bei Allgäuer Bier und Käse sowie Südtiroler Spezialitäten wie Speck und Schüttelbrot.

Karten zu 35 Euro gibt es beim Bioladen Allgäuerin, Wassertorstraße 47 in Isny, bei der Buchhandlung Osiander, Marktstraße 14 in Leutkirch, telefonisch unter 0177/5893561 und per Mail an