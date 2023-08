Nach fast dreieinhalb Jahrzehnten an der Spitze seiner Isnyer Steuerberaterkanzlei denkt Bernhard Rinninger an den Ruhestand. Aus der ersten Reihe der Geschäftsführung hat er sich inzwischen zurückgezogen, zwei Jahre lang will er aber noch als freier Mitarbeiter mithelfen, das in der Lindauer Straße ansässige Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen. Dann soll endgültig Schluss sein. Auf der Zielgeraden seiner Karriere blickt Rinninger zurück auf eine erfüllte Zeit.

„In meinem Beruf spiegelt sich das ganze Leben wider“, sagt der 65–jährige Rinninger. Erlebt hat er in den zurückliegenden Jahrzehnten nahezu alles. Das bringe der Job so mit sich, erklärt er, weil er als Steuerberater die Menschen quasi „von der Wiege bis zur Bahre“ begleite. Er habe es über all die Jahre geliebt, so nah dran an den Bedürfnissen, Sorgen, Wünschen und Zielen seiner Kunden zu sein — und das in einem Bereich, den er erst über Umwege kennenlernte.

In Kißlegg aufgewachsen

Rinninger wuchs in Kißlegg in einer Unternehmerfamilie auf. Nach dem Abitur studierte er Agrarwissenschaften, startete beim Landesbauernverband in die berufliche Karriere und bewirtschaftete im Nebenerwerb einen Hof. Beim Bauernverband kam er in Kontakt mit einem Steuerberater und merkte, dass ihm diese Arbeit liegen könnte. Von Haus aus mit ganz viel Unternehmergeist ausgestattet, traute sich Rinninger die Mehrfachbelastung zu und machte eine Ausbildung zum Steuerberater. Als junger Familienvater legte er erfolgreich die Prüfung ab.

Beides zusammen geht nicht

In den kommenden Jahren liefen die Bewirtschaftung des Hofs und die Arbeit als Steuerberater für Landwirte parallel. Als Rinninger die Gelegenheit bekam, im Jahr 1989 in eine Kanzlei in Isny einzusteigen, griff er zu. Drei Jahre lang noch versuchte er, die Landwirtschaft aufrechtzuerhalten — bis er einsehen musste, dass beides zusammen nicht dauerhaft ging. Den Hof gab er deshalb auf und konzentrierte sich ab 1992 ganz und gar auf seine Steuerberaterkanzlei, die er da schon ein Jahr lang mit Helmut Neff betrieb.

„Wir waren ein Dreamteam“, erinnert sich Rinninger an die lange Zeit, in der er die Kanzlei als Partner mit Neff führte. Es habe einfach perfekt gepasst. Er, Rinninger, sei eher extrovertiert und gehe auf die Menschen zu, Neff sei der Analytiker gewesen, der sich gerne zurückgehalten habe. „Es war einfach eine tolle Zeit“, sagt Rinninger über die Jahre in der Wassertorstraße bis zum Umzug im Jahr 2000. Das Unternehmen wuchs und wuchs, der Kundenstamm wurde immer größer.

Qualität vor Schnelligkeit

Über allem habe gestanden, dass Qualität vor Schnellligkeit geht, erklärt Rinninger. Dass dieser Grundsatz der richtige war und ist, sehe er daran, dass etliche Kunden der Kanzlei seit Jahrzehnten treu blieben. „Vielen haben wir bei der Existenzgründung geholfen“, sagt Rinninger stolz. Zudem sei es ihnen gelungen, sogenannte Problemfirmen zu helfen, die in schwierigen Situationen steckten. Das habe ihn immer besonders gereizt, gibt der Steuerberater zu.

Im neuen Jahrtausend ging es für Rinninger und Neff in der Lindauer Straße weiter, wo ein Neubau auf einer Fläche entstand, die ausreichend Parkplätze möglich machte und nach ein paar Jahren eine Erweiterung des Gebäudes zuließ. Ursprünglich habe er direkt im Gewerbegebiet bauen wollen, erinnert sich Rinninger, dann aber habe der damalige Bauamtsleiter Claus Fehr das Grundstück an der damaligen Bundesstraße vorgeschlagen. „Das hat gepasst“, freut sich der Steuerberater über die wegweisende Entscheidung.

Angebot erweitert

Knapp zwei Jahrzehnte später endete die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Helmut Neff, als dieser sich aus dem Alltagsgeschäft zurückzog. Rinninger & Partner, wie die Firma nun hieß, erweiterte ihr Angebot um den Rechtsanwaltsbereich. Gemeinsam mit Bernhard Rinninger führten nun seine Tochter und Rechtsanwältin Antonia und die langjährige Mitarbeiterin Mareen Kadus das Unternehmen.

Im Jahr 2023 folgte der jüngste große Schritt durch den Zusammenschluss mit der Bay GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft aus Lindau. Bernhard Rinninger zog sich aus der ersten Reihe der Geschäftsführung von RinningerBay zurück, in der nun Antonia Rinninger–Huber, Karl–Christian Bay und Mareen Kadus stehen.

So geht’s weiter

„Mir geht’s gut damit“, sagt Rinninger, der jetzt auf Geschäftsführerebene als freier Mitarbeiter und Berater firmiert. Er wolle in den kommenden zwei Jahre in einer Übergangszeit mithelfen, das Unternehmen mit seiner Erfahrung in eine gute Zukunft zu führen. „Es gibt so große Herausforderungen in diesem Beruf“, erklärt er sein bleibendes Engagement. Zudem habe er auch mit 65 Jahren noch große Freude daran, mit Menschen zu arbeiten.