Stefanie Knitz und Eduard Pataki werden ausgezeichnet

Die Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft in Isny hat ihre Absolventen in einer kurzweiligen Feier verabschiedet. Christina Nold, die Koordinatorin der Wirtschaftsschule, beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler in ihrer Rede zur bestandenen Mittleren Reife, die einen wichtigen Grundstein für den beruflichen Werdegang darstellt. Die Jugendlichen wurden in den vergangenen zwei Jahren in den allgemeinbildenden Fächern geschult und erlangten eine fundierte kaufmännische Grundbildung sowie Kenntnisse in Textverarbeitung.

Die Schüler der beiden Abschlussklassen ließen in ihren Beiträgen die beiden Schuljahre Revue passieren. Bei verschiedenen Darbietungen wurden besondere Talente und Leistungen prämiert und die Lehrer durften in einem Quiz gegeneinander antreten. In persönlichen Reden bedankten sich die Schüler und Schülerinnen bei ihren Lehrern und Lehrerinnen. Besonderen Dank richteten die Absolventen und Absolventinnen an die Klassenlehrerinnen Janina Maier und Christina Nold,von denen sie sich mit persönlichen Geschenken und herzlichen Worten verabschiedeten. Die musikalische Umrahmung der Feier gestaltete Samuel Hellman am Klavier.

Für herausragende Leistungen in den Kernfächern Betriebsfachliche und Betriebspraktische Kompetenz sowie Mathematik wurden Stefanie Knitz und Eduard Pataki mit dem Leonhardt & Spöri–Förderpreis ausgezeichnet. Dieser ist dotiert mit einem Preisgeld von 300 Euro für den ersten und 150 Euro für den zweiten Preis.

Für weitere gute schulische Leistungen zeichnete die Wirtschaftsschule aus: Preise mit einem Schnitt bis zu 1,9 erhielten Stefanie Knitz, Eduartd Pataki, Luisa Schomisch, Cindy Meske, Henrik Halder und Elias Abler. Belobigungen mit einem Schnitt bis zu 2,4 erhielten Theresa Würtemberger, Anja Faßler, Marie Rohrer, Leon Käser, Saskia Warmuth, Jakob Sauer, Emily Schleßmann, Lena Thaler, Samuel Schmitz und Christian Maier.