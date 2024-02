Stadtkapelle Isny ernennt Günther Lubrich zum Ehrenmitglied

Die Stadtkapelle Isny feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Zum Auftakt ins Jubiläum wurde ein ganz besonders verdientes Mitglied geehrt und verabschiedet. Günther Lubrich war seit fast sechs Jahrzehnten als Musiker aktiv.

„Günther ist ein Musiker mit Leib und Seele“, würdigte Vorstandsmitglied Torsten Denniger am Kameradschaftsabend den Mann, der fast sein ganzes Leben lang mit einem Instrument aktiv war. Angefangen hat Lubrich mit neun Jahren, als er 1959 beim damaligen Dirigenten Erwin Hug das Akkordeonspielen erlernte und zwei Jahre im Akkordeonorchester spielte.

Zuvor hatte ihn Vater Werner Lubrich als Mitglied der Stadtkapelle schon Stück für Stück an die Musik herangeführt: Täfele tragen, Saal- und Bühnenaufbau, Notenschreiben. Fünf Jahre nach dem Start mit dem Akkordeon lernte Günther Lubrich auch das Trompetespielen. Das passte perfekt, weil 1964 die Jugendkapelle gegründet wurde. Lubrich wurde Gründungsmitglied. Schon ein Jahr später nahm ihn auch die Stadtkapelle auf.

Ein Herz für die Jugendkapelle

Die Jugendkapelle ließ ihn aber nicht los. 1983 übernahm er die Gesamtleitung und das Dirigat. „Das war eine schöne Zeit. Aber auch viel Arbeit“, blickte Lubrich zurück. Oft habe er Volksmusiksendungen angesehen, um sich Inspiration für neue Lieder zu holen. Als er in dieses Amt gewählt wurde, war er schon längst im Vorstand der Stadtkapelle aktiv, als Beisitzer und als Notenwart. Bis 1994 blieb er in leitender Position, dass Dirigat gibt er zwischenzeitlich ab.

Zwischendurch wechselte er aus gesundheitlichen Gründen von der Trompete zur Trommel – bei diesem Instrument blieb er bis zu seinem letzten Konzert mit der Stadtkapelle. Sie spielte Lubrich auch bei der Guggenmusik, deren Gründungsmitglied er 1979 ist. Musik war für ihn die schönste Freizeitbeschäftigung.

Was er besonders schätzt? „Den Zusammenhalt, in der Gruppe gemeinsam unterwegs sein“, sagte Lubrich. Er engagierte sich weit über das reine Instrument hinaus, organisierte Musikfeste in Festausschüssen mit und plante eine große Konzertreise nach Brasilien. „Das war ein absolutes Highlight für Günther“, sagte Denniger in seiner Rede am Kameradschaftsabend.

Viele Auszeichnungen

Die Liste der Auszeichnungen für Günther Lubrich ist lang: Ihm wurde der Ehrentitel als „Stadtmusiker“ verliehen, er bekam mehrere Ehrennnadeln des Blasmusikverbands Baden-Württemberg - zuletzt in Gold für 50 Jahre als aktiver Musiker - und wurde vom Blasmusikverband Ravensburg zum Ehrenmitglied ernannt.

In der Coronapandemie entschloss sich Günther Lubrich dazu, das Instrument endgültig zur Seite zu legen. Es sollten jüngere Musiker an seine Stelle treten. Auf dem Kameradschaftsabend wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Eine große Geste für eine große Leistung. Der Stadtkapelle den Rücken kehren will er, auch wenn er nicht mehr aktiv musiziert, nicht. Schon gar nicht, wenn ein großes Jubiläumsjahr ansteht. Ausgestattet mit viel Erfahrung, steht er mit Rat und Tat bereit.