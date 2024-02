Stadt Isny und Sparkasse pflegen enge Verbundenheit

Regelmäßig trifft sich die Isnyer Stadtverwaltung mit Firmen, um den Kontakt zu pflegen und sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Beim Wirtschaftstermin mit der Sparkasse kam auch die Situation am Marktplatz zur Sprache, an dem die Bank ihre inzwischen einzige Filiale in der Stadt hat.

Banken gehören für Stadtverwaltungen zu den wichtigsten Partnern in der täglichen Arbeit. Nicht nur aus finanzieller Sicht sind die Berührungspunkte groß, ebenso kommt den Geldinstituten eine wichtige Rolle darin zu, die Menschen in die Innenstadt zu holen. Ganz besonders im Fokus steht deshalb die Filiale der Sparkasse am Isnyer Marktplatz. Sie ist, seit die Zweigstelle am Wassertor eingestellt worden ist, der Fixpunkt für Kunden in der Stadt. Und weil sie so wichtig ist, wundert es nicht, dass die Bankverantwortlichen zunächst Bedenken hatten, als erste Diskussionen aufkamen, den zentralen Platz für den Verkehr zu sperren.

Früher waren es Bankkunden gewohnt, direkt vor der Eingangstür halten beziehungsweise parken zu können. Die Parkplätze wurden dem neuen Marktplatzkonzept geopfert, nun könnte es sogar sein, dass der Verkehr sogar ganz draußen bleiben muss. Dieser Gedanke ließ die Sparkassenspitze um den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Patrick Kuchelmeister und den Regionalleiter Walter Braun zumindest nachdenklich werden. Hätte das eventuell negativen Einfluss auf die Frequenz in der inzwischen einzigen Filiale in Isny? Wie aus dem Gespräch zwischen Magenreuter und den Sparkassen-Verantwortlichen, zu denen auch der seit wenigen Monaten amtierende neue Filialleiter Said Tarhan gehörte, hervorging, scheinen die Bedenken wohl unbegründet. Das Parkhaus schräg gegenüber der Filiale ist bei den Kunden offenbar so beliebt, dass die Situation zufriedenstellend ist.

Rathausmitarbeiter in Räumen der Sparkasse untergebracht

Ebenfalls zufrieden zeigen sich Kuchelmeister und Braun damit, dass die Filiale zum 1. Februar personell wieder vollbesetzt sein wird. Dass das nicht immer leicht ist, verdeutlichte der Regionalleiter mit dem Hinweis, dass die Bank auch „Seiteneinsteiger“ einstellen würde. „Wir lieben Heimat“ warb denn auch Kuchelmeister für die Sparkasse als Arbeitgeber, der sich um seine Mitarbeiter und seine Kunden kümmere.

Das hörte Magenreuter, der von der Wirtschaftsförderin Andrea Pezold begleitet werde, natürlich gerne. Ebenso gern nahm er Brauns Vermutung auf, dass sich der Immobilienmarkt in den nächsten Jahren normalisieren werde, nachdem zuletzt Baukosten und Zinsniveau gleichzeitig förmlich explodiert waren und es vielen unmöglich machte, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen.

Wie eng verbunden und nah sich Stadtverwaltung und Sparkasse sind, zeigte sich bei dem Wirtschaftstermin auch daran, dass Pezold tatsächlich nur ein paar Schritte bis zum Besprechungsraum zu gehen hatte. Weil im Rathaus der Platz für die Mitarbeiter knapp ist, ist die Fachbereichsleiterin mit ihren Abteilung in den obersten Stock über der Schalterhalle der Sparkasse gezogen. Dort hat die Stadt jüngst mehrere Räume angemietet.