Das freie Wlan, das vor acht Jahren in der Isnyer Innenstadt und Neutrauchburg an gut frequentierten Stellen eingerichtet wurde, wird ab 1. Oktober nachts abgeschaltet. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Sie reagiere damit „auf zahlreiche Beschwerden aus der Bürgerschaft aus den Bereichen, wo das freie WLAN verfügbar ist“.

Seit August 2015 bietet die Stadt Isny in der Innenstadt einen freien Wlan-Zugang über das Netz der Firma Allgäu-DSL. Ohne Eingabe eines Passworts kann damit frei auf das Internet zugegriffen werden. Zunächst gab es das Angebot am Marktplatz, in der Wassertorstraße, am Busbahnhof und Kurhaus. Wenig später wurde es um den Kurpark, den Wohnmobilstellplatz, den NTA-Campus und das Dorfzentrum in Neutrauchburg erweitert.

Ruhebedürfnis der Anwohner

Nach acht Jahren schränkt die Stadt Isny dieses Angebot jetzt ein. Ab Oktober wird es von Sonntag bis Donnerstag zwischen 22 bis 6 Uhr und von Freitag und Samstag von 23 bis 6 Uhr nicht mehr verfügbar sein. Die neue Regelung soll „einerseits dem Bedürfnis nach öffentlichem Internetzugang gerecht werden und andererseits dem Ruhebedürfnis der Anwohner Rechnung tragen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Beschwerden kamen ausschließlich aus der Innenstadt, erklärte Hauptamtsleiter Frank Reubold.

Diese habe es zwar schon einige Zeit gegeben, hätten zuletzt aber merklich zugenommen. Deshalb habe sich die Stadtverwaltung mit den Fraktionen ‐ dort kamen ebenfalls Beschwerden an ‐ beraten und sei zu dem Schluss gekommen, das Freie Wlan nachts abzustellen.

Technisch sei es zwar möglich, das freie Netz nur in der Innenstadt abzustellen, aber relativ kompliziert, habe der Anbieter Allgäu-DSL der Stadtverwaltung mitgeteilt. Deshalb sei der Entschluss gefallen, das gesamte Angebot in den Nachtstunden abzuschalten, sagte Reubold.