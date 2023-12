Stadt Isny plant mit positivem Haushalt

Der Haushaltsentwurf der Stadt Isny für das Jahr 2024 sieht deutlich besser aus als der, den die Verwaltung vor genau einem Jahr für 2023 vorgelegt hat. Diesmal gehen Bürgermeister Rainer Magenreuter und der stellvertretende Kämmerer Andreas Mayer von einem positiven Ergebnis aus. Erfreuliche Nachrichten gab es auch für die aktuelle Erwartung an die Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushalt ist die Königsdisziplin von Gemeinderat und Stadtverwaltung. Wenn der jeweilige Entwurf für das Folgejahr eingebracht wird, herrscht immer eine gewisse Anspannung. So war es auch am vergangenen Montag, als das 319 Seiten starke Papier zuerst am Mittag im Internet eingestellt und dann abends in öffentlicher Sitzung vorgestellt wurde. Besonders spannend ist der Blick in Isny auf den Haushalt auch deshalb, weil die Stadt ein großer Schuldenberg plagt, der in den kommenden Jahren noch zu wachsen droht. Diese Belastung führte vor einem Jahr sogar dazu, dass den Gemeinderäten ein Haushalt mit negativem Ergebnis vorgelegt wurde. Diesmal war es allerdings deutlich besser.

Große Herausforderungen

Zwar nannte Bürgermeister Magenreuter es ein „großes, herausforderndes Thema“, den Haushalt für 2024 aufzustellen, den Grund dafür sah er allerdings in der Ampelkoalition in Berlin und der Krise rund um den Bundeshaushalt. Von diesem Milliardendefizit, das sich das gerade auftue, werde natürlich auch Isny nicht verschont.

„Wir sind bei allem vorsichtig. Aber wird sind handlungsfähig“ Rainer Magenreuter

Und der Bürgermeister lobt dafür ausdrücklich den stellvertretenden Kämmerer Mayer, der in den vergangenen Monaten seinen ans Schulamt in Biberach gewechselten Chef Werner Sing ersetzen musste. „Hervorragende Arbeit“ habe Mayer geleistet, sagte Magenreuter. Doch auch mit vollbesetzter Kämmerei wäre es wohl nicht gelungen, heute schon den Haushalt zu verabschieden, wie es in guten Jahren immer wieder gelungen und in Isny eigentlich lange die Regel gewesen war. Doch weil das Rathaus „große Herausforderungen“ plagten, sei das einfach nicht möglich.

Die Stadt Isny stehe sehr gut da, betonte Magenreuter, als der den Haushaltsentwurf einbrachte. Das liege daran, dass zuletzt „viel in die Infrastruktur investiert“ worden sei. „Es ist klar, dass wir uns dafür verschulden mussten“, rechtfertigte sich der Bürgermeister. Nun müssten diese Verbindlichkeiten abbezahlt werden. Positiv stimme ihn der Blick auf die aktuelle Haushaltssituation. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung mit einem negativen Ergebnis gerechnet, weil mit deutlich sinkender Gewerbesteuer gerechnet wurde. Anstelle von acht Millionen Euro sei nun aber von mehr als 16 Millionen Euro auszugehen, zeigte Mayer auf. Das sei nicht zuletzt Nachzahlungen aus Coronazeiten zu verdanken, erklärte der stellvertretende Kämmerer.

Investitionen in Schulen und Kindergärten

Realistisch geplant sei auch die Aussicht auf 2024 gut, sagte Magenreuter. Den Überschuss im Haushalt setzt die Stadt laut Mayer mit etwa einer halben Million Euro an. Doch 2025 sei dann von einer „Delle“ wegen des Finanzausgleichs auszugehen, bremsten Bürgermeister und stellvertretender Kämmerer die Euphorie. Für das kommende Jahr seien Investitionen von 9,4 Millionen Euro geplant (vor allem für Schulen, Kindergärten, die Feuerwehr und den Umbau des Schlosses), Kreditaufnahmen in Höhe von 3,1 Millionen Euro und eine Schuldentilgung von knapp 1,3 Millionen Euro - um am Ende des Jahres 2024 bei einem Schuldenstand von etwas mehr als 39 Millionen Euro zu liegen.

Aus den Reihen des Gemeinderats gab es Lob für die Aufbereitung und Darstellung des Entwurfs - auch vor dem Hintergrund, dass der Haushalt 2023 vor einem Jahr wegen eines Formfehlers ein zweites Mal beschlossen werden musste. „Manche Sachen machen mir Kopfweh, gerade die mittelfristige Finanzplanung“, sagte Rainer Leuchtle (FW). Er vermisse klarere Ziele und Strategien. Diese erbete sich von der Stadtverwaltung noch vor Februar, wenn der Haushalt verabschiedet werden soll. Magenreuter antwortete ihm, dass es schwierig sei, sehr im Detail auf seinen Wunsch einzugehen, weil alle im Rathaus mit den bevorstehenden Aufgaben ausgelastet seien. Da bitte er um Verständnis, sagte der Bürgermeister.

Einzelheiten diskutieren

„Wir sollten uns bald im Haushaltsausschuss zusammensetzen“, warf Jürgen Ziegler (Grüne) ein. Es müsse geklärt werden, an welchen Schrauben überhaupt gedreht werden könne. „Wir sind voll einverstanden damit“, lobte Wolf-Dieter Massoth (SPD) den vorgelegten Entwurf. Einzelheiten müssten zwar diskutiert werden, aber: „Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Haushalt zügig verabschieden können.“ „Es stehen große Herausforderungen an“, kommentierte Peter Manz (CDU). Und Magenreuter hatte die Schlussworte: „Viel Arbeit liegt hinter uns, viel Arbeit liegt vor uns.“