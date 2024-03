Sportler- und Musikerehrung im Schulzentrum Isny

Die Stadt Isny ehrt am Freitag, 26. April, um 17 Uhr in der Mensa am Schulzentrum erfolgreiche Sportler und Musiker. Geehrt werden laut Mitteilung der Stadtverwaltung alle Einwohner Isnys oder Mitglieder Isnyer Vereine, die von März 2023 bis März 2024 Folgendes getan haben: Sie nahmen entweder an olympischen/paralympischen Spielen teil, erreichten bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften die Plätze eins bis zehn, bei deutschen Meisterschaften die Plätze eins bis drei oder bei baden-württembergischen und süddeutschen Meisterschaften die Plätze eins bis drei.

Auch verdiente Sportbetreuer, Vereinsfunktionäre und Mannschaften können geehrt werden, heißt es weiter. Meldungen und Vorschläge können bis spätestens Donnerstag, 28. März, bei der Stadtverwaltung Isny, Fachbereich II, Zentrale Dienste, Bildung und Soziales eingereicht oder per Mail an [email protected] gesandt werden.