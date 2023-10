Spielwarenladen Binder in Isny schließt

Für die Isnyer Innenstadt ist diese Nachricht ein harter Schlag: Der Spielwarenladen Binder schließt noch vor dem Jahresende endgültig seine Türen. Die Betreiberfamilie Felle/Balß hat angekündigt, sich in den Ruhestand verabschieden zu wollen. Nach mehr als 160 Jahren endet somit mehr als eine große Ära des Isnyer Einzelhandels.

Wer am Samstagnachmittag nach Geschäftsschluss am Spielwarenladen Binder vorbeilief und ins Schaufenster blickte, wurde gewaltig überrascht. Wo zuvor ausschließlich Spielzeug angepriesen wurde, hingen jetzt mehrere blaue Plakate. „Alles hat seine Zeit“, stand da prominent an die lieben „Kunden, Isnyer und Kinder“ adressiert.

Nachdem sie den Laden mehr als 30 Jahre lang betrieben hätten, heiße es nun Abschied nehmen, kündigte die Familie Felle/Balß in dem folgenden Text an. Mehr als 160 Jahre lang habe es das Unternehmen in der Allgäustadt gegeben, heißt es weiter ‐ womit deutlich wird, was für eine große Ära hier zu Ende gehen wird.

Freude auf Ruhestand

Dieser Schritt erfolge „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, erklären Inhaberin Dorothe Balß und ihr Mann Martin, die gemeinsam noch immer Tag für Tag mit ihren Mitarbeitern im Laden stehen, obwohl zumindest er schon im vergangenen Jahr das Rentenalter erreicht hätte. Nun soll aber gemeinsam Schluss sein.

„Wir freuen uns auf unseren Ruhestand, werden aber auch die schönen Begegnungen vermissen, die wir in all den Jahren mit euch hatten“, schreibt die Familie auf dem Plakat weiter.

Dass der Laden jetzt schließt, macht Dorothe und Martin Balß zwar traurig, weil damit eine Tradition endet, jedoch hätten sie schon seit fast zwei Jahren vergeblich versucht, einen Nachfolger zu finden. Es hätte sich aber niemand, auch nicht mit Unterstützung der Fachhandelsorganisation Vedes, gefunden, der bereit gewesen wäre, hier in Isny weiterzumachen. Am Umsatz liege es nicht, der sei immer noch gut, sagt Dorothe Balß.

Räume sind renovierungsbedürftig

Doch da die Räumlichkeiten, vielmehr das ganze Haus, stark renovierungsbedürftig seien, wäre es nicht damit getan gewesen, einfach nur den Schlüssel zur Eingangstür zu übergeben. Vielmehr seien grundsätzliche Investitionen nötig, die die bisherigen Eigentümer nicht tätigen wollten.

„Wir haben uns entschieden, das Haus in neue Hände zu geben und sind gespannt, was im Herzen der Stadt entstehen wird“, schreibt die Familie dazu weiter. So wurde schließlich das gesamte Gebäude an einen neuen Investor verkauft, dem jetzt die Aufgabe zukommt, im Erdgeschoss wieder etwas zu entwickeln, das die Wassertorstraße so belebt wie der einzige Isnyer Spielwarenladen.

„Viele von euch, die wir bereits als Eltern und Kinder begrüßen durften, haben uns auch Jahre später in neuen Rollen als Eltern und Großeltern die Treue gehalten, wofür wir sehr dankbar sind“, schreibt die Familie Felle/Balß auf dem Plakat weiter. Diese Dankbarkeit wollen die Betreiber auch in den letzten Wochen mit einem totalen Räumungsverkauf zu verbilligten Preisen zeigen. Geöffnet bleiben soll noch eine Weile, bis die Regale mehr oder weniger leer seien. Dann aber sei endgültig Schluss. „Ein Weihnachtsgeschäft wird es definitiv nicht mehr geben“, kündigte Dorothe Balß an.