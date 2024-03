Mit einer fast komplett gefüllten Liste geht die SPD Isny in die Kommunalwahl am 9. Juni. Unter den 21 Kandidatinnen und Kandidaten befinden sich auch die vier aktuellen Mitglieder der SPD-Fraktion im Gemeinderat.

So eine Liste für die Kommunalwahl aufzustellen, kann sehr anstrengend sein - vor allem auf der Zielgeraden. Die letzten Tage vor der Nominierungsversammlung, das ist den Hauptverantwortlichen anzumerken, waren für die Sozialdemokraten aus Isny außerordentlich stressig, intensiv und kraftraubend.

So sieht die SPD-Liste in Isny aus 1. Dagmar Eger-Offel, 2. Edwin Stöckle, 3. Regina Ehrhardt, 4. Martin Dörflinger, 5. Kathleen Rübsam, 6. Christian Mandl, 7. Feride Lekaj, 8. Erhard Bolender, 9. Marlene Rist, 10. Fabio Lucanto, 11. Rosa Hübner, 12. Peter Clement, 13. Petra Wolz, 14. Wolf-Dieter Massoth, 15. Ebba Wulf, 18. Jan Bolender, 17. Franziska Mandl, 18. Hans Hirsmüller, 19. Eleonore Flassig, 20. Jan Rübsam, 21. Irene Schauer.

Noch am Tag der Nominierung gab es Bewegung. In den letzten Stunden platzte die Hoffnung, dass die Liste voll wird. Auch im großen Sitzungssaal im Rathaus zuckt niemand spontan, als die Frage zur Bereitschaft noch einmal in die Runde geworfen wird. Auch Walter Riester, als ehemaliger Bundesarbeitsminister das prominenteste Mitglied des Ortsvereins, bleibt unbewegt, als auch sein Name fällt. Ein Platz bleibt deshalb auf der Liste bis zuletzt frei.

Persönlichkeiten gesucht

Der kraftvolle Einsatz für Köpfe und Gesichter hat einen bestimmten Grund. „Wir wollen Politik machen, die greifbar ist“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Jan Zingg, als es geschafft ist und am späten Donnerstagabend die Liste steht und von der Versammlung abgesegnet ist.

Sie soll, das schwingt zwischen den Zeilen mit, nicht nur mit Namen, sondern vor allem mit Persönlichkeiten gefüllt sein, mit Menschen, die für etwas stehen, die sich für etwas einsetzen, die der SPD in einer ihrer Hochburgen im Landkreis Ravensburg vielleicht sogar wieder zu neuem Glanz verhelfen könnten. Ein oder zwei Sitze mehr als im Moment, das wäre doch was.

Aktuelle Mandatsträger treten wieder an

21 Namen stehen am Ende auf der Liste. Vier Namen stechen heraus, weil sie zu denjenigen gehören, die bereits ein Mandat besitzen und Mitglied der SPD-Fraktion sind: Edwin Stöckle, Peter Clement, Wolf-Dieter Massoth und Erhard Bolender. Dass alle vier wieder antreten würden, war nicht ausgemacht.

Vor allem Bolender, der älteste Stadtrat in Isny, überlegte es sich sehr gut, noch einmal mitzumachen. „Ich falle etwas aus dem Rahmen. Eigentlich dachte ich, es reicht“, erklärte Bolender bei der Nominierungsversammlung. Doch da der Gemeinderat die Bevölkerung präsentieren solle, habe er sich schließlich doch dazu entschieden, weiterzumachen.

Chancen für den Nachwuchs

Bolender ist aber wichtig, wie den anderen drei Stadträten auch, dass jüngere Kandidaten an die Kommunalpolitik herangeführt werden. „Wir werden alles tun, um den Nachwuchs zu fördern“, sagt etwa Massoth. Clement geht sogar noch weiter und erklärt, dass es ihm wichtig sei, junge Gesichter in den Rat zu bringen, dann könne er sich „allmählich zurückziehen“.

Stöckle wiederum bereitet diejenigen, die zum ersten Mal in so einer Runde sitzen, darauf vor, was kommen könnte. Er habe in frühere Wahlprogramme geschaut, sagt der Fraktionsvorsitzende, und dabei auch jenes von 2009 gefunden. Dort habe die SPD sich für einen verkehrsfreien Marktplatz stark gemacht. Bis es soweit gewesen sei, habe es lange gedauert - genauer gesagt bis vor wenigen Wochen. Erst da nämlich fällte der Gemeinderat einstimmig die Entscheidung, den zentralen Platz in der Stadt dauerhaft zur Fußgängerzone zu machen.

Dagmar Eger-Offel auf Platz eins

Neben den vier Männern, die die Sozialdemokraten schon mindestens zehn Jahre lang durch ihr Mandat in Isny vertreten, stehen noch weitere Namen auf der Liste, die schon lange bekannt sind: Der frühere Ortsvereinsvorsitzende Jan Rübsam etwa, Irene Schauer, Martin Dörflinger und Petra Wolz. Auf Platz eins allerdings steht eine Frau, die neu dazugekommen ist: Dagmar Eger-Offel, die in der Bergtorstraße einen Fairtrade-Laden betreibt. Dahinter kommt gleich Stöckle.

Und dann sind da noch einige ganz junge Kandidatinnen und Kandidaten. Jan Rübsams Tochter Kathleen zum Beispiel, die mit 17 Jahren eine der jüngsten überhaupt sein dürfte, die sich am 9. Juni zur Wahl stellen wird. Auch Erhard Bolenders Sohn Jan stellt sich zur Wahl. Dazu gesellen sich Regina Ehrhardt, Fabio Lucanto und Christian Mandl, die im aktuellen Rat den Altersschnitt deutlich senken würden. Es sei bisher noch nie gelungen, weist Jan Rübsam noch auf eine weitere Besonderheit hin, abwechselnd die Plätze mit Frauen und Männern zu besetzen. „Das ist ein Novum“, freut sich der frühere Vorsitzende.

Jan Zingg wirkt zufrieden, als die Wahl durch ist und nahezu alle mit einstimmigem Ergebnis auf ihren Platz gewählt sind. „Ich bin da ein bisschen stolz drauf“, sagt er, nachdem er erwähnt, dass auch aus allen vier Ortschaften Kandidaten dabei sind: Rübsams aus Beuren, Clement aus Neutrauchburg, Hirsmüller aus Großholzleute und Lucanto aus Rohrdorf. Den Anspruch, die Vielfalt der Bevölkerung abzubilden, sieht Zingg ebenfalls als erfüllt an. Kleiner Stimmungsdämpfer für ihn: Selbst darf der Ortsvereinsvorsitzende nicht antreten, da er städtischer Mitarbeiter ist. Das schließt eine Kandidatur aus.