„Heute ging’s mal wieder ohne Pause durch“, gesteht Sonja Seel ziemlich geschafft, als sie um 17 Uhr ihren Arbeitstag beendet. Die diplomierte Sozialpädagogin ist beim Diakonischen Werk Oberschwaben–Allgäu–Bodensee zu 70 Prozent für die Sozialberatung angestellt, 30 Prozent für Wangen, 20 für Leutkirch und 20 für Isny.

Durch den Umfang der notwendigen Sozialberatung im Württembergischen Allgäu sind wir längst an unsere Belastungsgrenze gekommen — mich persönlich eingeschlossen, stellt Seel klipp und klar fest.

Betroffene würden sich in der Zentrale (Telefon 07522/707500) melden und bekommen einen Beratungstermin, zurzeit aber erst in drei Wochen. Das müsse ja frustrierend sein, wenn bei manchen der Geldbeutel sogar schon ab Mitte des Monats fast leer ist und sie nicht wissen, wie sie überleben sollen.

„Die Leute, die zu mir kommen, haben reale Existenzängste. Sie erleiden schlaflose Nächte, wenn Rechnungen nicht bezahlt werden können, wenn der Strom demnächst abgestellt und der Gashahn zugedreht wird. Wenn die Leute am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen können, fühlen sie sich abgeschoben, ausgeschlossen, abgehängt, wenn die Lebensmittel–Vorräte verbraucht sind, der Kühlschrank leer und die alte Waschmaschine zusätzlich vielleicht noch den Geist aufgibt, dann wird es eben bedrohlich“, so fasst Seel die reale Situation vieler Menschen zusammen. Wenn die Betroffenen dann drei Wochen auf einen Beratungstermin warten müssen, wenn deshalb Fristen für Zuschuss–Antragstellungen nicht eingehalten werden können, dann zeigt das die ganze Schieflage des sozialen Ungleichgewichts, einschließlich der Überlastung, unter der die Sozialberatung leide.

In der Vergangenheit seien die Tafelläden eine wichtige Hilfe gewesen um die Betroffenen zwei Mal in der Woche für ein paar Cent mit Lebensmitteln zu versorgen. Durch Energie– und Lebensmittelverteuerung aufgrund des Krieges steige auch dort die Zahl der Bedürftigen, während die Lebensmittelspenden immer weniger werden.

Barmherzigkeit als Leitmotiv

Die Notleidenden dürfen dann nur noch einmal in der Woche im Tafelladen erscheinen oder müssen ganz abgewiesen werden. „Die sozialen Einrichtungen in Isny sind zwar durch das 2019 aufgebaute „Netzwerk Teilhabe“ in vorbildlichem Austausch miteinander, aber überall wird an Geld und an Personal gespart. Sozial Bedürftige werden an die Sozialberatung, also an mich verwiesen“, schildert Seel die Situation. Zu 70 Prozent seien es alleinerziehende Mütter, die zu ihr kommen.

Wenn sie Vollzeit arbeiten, wer kümmert sich dann um die Kinder? Wenn sie in Teilzeit arbeiteten, reiche das Geld nicht — trotz Bürgergeld. Als ihr persönliches Leitmotiv für ihren Dienst habe sie sich für die „Barmherzigkeit“ entschieden, so wie es ihr der Leiter der Sozialarbeit der Diakonie, Diakon Gerd Gunser, immer wieder ans Herz legen würde. Man müsse sich in die Menschen hineindenken, ihnen zuhören, Einblick bekommen, müsse oft auch Hausbesuche machen, müsse Vertrauen aufbauen. Die oft komplexen und verzwickten Einzelfälle müsse man mit klarem Blick so gut wie nur möglich erfassen.

Finanzcheck ist nötig

Im zweiten Schritt sei dann meist ein Finanzcheck nötig. Oft müsse gemeinsam ein Wochen– und Monatsplan erstellt werden. Dann müsse geklärt werden, ob noch staatliche Leistungen möglich sind und dann gemeinsam die Anträge gestellt werden: Wohngeld, Bürgergeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss. Sie sei ständig in Kontakt mit potenziellen Geldgebern, mit Stiftungen, Vereinen, Privatpersonen, um in ganz prekären Situationen auch einen Lebensmittelgutschein aushändigen zu können um den Leuten die letzten Tage des Monats über die Runden zu helfen.

Die zweite, immer größer werdende Gruppe, seien von Armut betroffene Rentner. „Es ist keine Seltenheit, dass, wenn ich mit den Leuten Einnahmen und alle festen Ausgaben abgeklärt habe, nur noch 200 Euro übrig sind zum Leben für einen ganzen Monat“, sagt Sonja Seel. Wenn vom Alter und von der Gesundheit her noch möglich, werden Zusatz–Verdienstmöglichkeiten abgeklopft, wenigstens mit der Ehrenamtspauschale von 250 Euro im Monat. „Wir versuchen dann alles, um der Schuldenfalle zu entgehen.“

In ihrem Jahresbericht 2022 formuliert Sozialpädagogin Sonja Seel ihrer Arbeit folgendermaßen: Die Sozialberatung berät und unterstützt in sozial und finanziell schwierigen Lebenslagen und hilft im Umgang mit Ämtern und anderen Einrichtungen, behördlichen Bescheiden und bei Anträgen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Sozialberatung ist aber auch, den hilfesuchenden Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen, geeignete Unterstützungsmöglichkeiten zu finden, ihm zuzuhören, Zeit für ihn zu haben, zu begleiten, und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.