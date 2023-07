Nur wenige Tage nach der offiziellen Eröffnung des neugestalteten Marktplatzes in Isny will der Gemeinderat entscheiden, wie die Frage nach der Verkehrsführung beantwortet werden soll. Wie aus der Vorlage der Stadtverwaltung für die Sitzung am Montagabend hervorgeht, sind noch zwei der ursprünglich drei Testphasen übrig. Obwohl das aus Zeitgründen längst so zu erwarten war, bringt die Empfehlung der Steuerungsgruppe „Verkehrsführung Marktplatz“ auch Überraschungen mit sich.

Begegnungsverkehr, Einbahnstraße, Fußgängerzone — ursprünglich waren drei Testphasen geplant, in denen das Büro CIMA erheben sollte, wie sich die jeweilige Verkehrsführung auf dem Marktplatz auf die Innenstadt auswirkt. Nachdem sich die Neugestaltung der „Guten Stube“ Isnys aber immer weiter verzögerte, war zuletzt nur noch von zwei Phasen die Rede, damit die Überlegungen irgendwann zu einem Abschluss kommen — und endlich ein dauerhafter Zustand erreicht ist, auf den sich alle einstellen können.

Kein „Begegnungsverkehr“ mehr

So überrascht es nicht, dass die Steuerungsgruppe, zu der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Mitglieder der vier Gemeinderatsfraktionen, der Stadtmarketingverein Isny Aktiv und das Büro CIMA gehören, sich in ihrer Sitzung Ende Juni auf zwei Testphasen festlegte. Überraschend sind aber zwei Details: Erstens soll die Variante „Begegnungsverkehr“ nicht mehr untersucht werden. Dieser solle „künftig nicht mehr stattfinden“, geht aus der von Bürgermeister Rainer Magenreuter unterzeichneten Vorlage hervor. Zweitens sollen die beiden Testphasen — Fußgängerzone und Einbahnstraße — jeweils ein halbes Jahr dauern. Das Ende der Untersuchung ist demnach für Mitte 2024 vorgesehen. Mit einer endgültigen Entscheidung ist somit doch erst tief im kommenden Jahr zu rechnen.

Wie aus der Vorlage weiter hervorgeht, soll unmittelbar nach der Eröffnung des Marktplatzes — nachdem diese am vergangenen Mittwoch erfolgt ist, heißt das wohl direkt nach einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderats — mit der Variante Fußgängerzone begonnen werden. Im Anschluss, laut Vorlage ab Januar, soll diese durch Einbahnverkehr von der Bergtorstraße in Richtung Obertorstraße erfolgen.

Zwischenstand besprechen

Wie aus der Vorlage weiter hervorgeht, sollen je zwei Befragungen zu den beiden Varianten von der CIMA durchgeführt werden. Jeweils sollen Besucher und Unternehmen befragt werden, einmal im Sommer (mit Außengastronomie), einmal im Winter (ohne Außengastronomie). Im Oktober oder November solle sich die Steuerungsgruppe wieder treffen, „um einen Zwischenstand zu besprechen und die zweite Phase abzustimmen“, heißt es weiter in der Vorlage.

Weitere Themen der Steuerungsgruppe seien etwa Überlegungen gewesen, aus Sicherheitsgründen die Durchfahrt zur Hofstatt aus der Obertorstraße aus Sicherheitsgründen zu sperren und ob Fahrräder, E–Bikes und E–Roller künftig durch die Fußgängerzone fahren dürften. Eine Idee dazu sei eine Tageszeitregelung. Diese Details sollten in den Testphasen genauer betrachtet und erst nach deren Ende beschlossen werden, heißt es in der Vorlage.