Am Mittwochmorgen ist die erste Schicht der Ehrenamtlichen im Tafelladen in der Espantorstraße vor Ort. Sie sorgt dafür, dass die Regale für den Nachmittag voll sind. 60 Haushalte aus Isny, die einen Berechtigungsschein vorweisen können, dürfen einmal in der Woche dort einkaufen. Damit ist die Kapazitätsgrenze erreicht.

Die Rettung von Lebensmitteln und die Weitergabe an Menschen in Not, ist der oberste Grundsatz der Tafeln. „Es ist eine bunte Mischung an Menschen, die jede Woche bei uns ihre Einkäufe machen. Alleinerziehende, Rentnerinnen in Altersarmut, Geflüchtete, Familien mit geringem Einkommen, Arbeitslose, Bürgergeldempfänger, Menschen mit Migrationshintergrund“, zählt Susanne Pfeffer auf. Sie ist für die vier Tafeln in Isny, Leutkirch, Wangen und Bad Wurzach von Seiten der Caritas zuständig.

Bessere Planung

Zurzeit seien sie mit Waren gut ausgestattet, berichtet Pfeffer. „Weihnachtszeit ist Spendenzeit“, sagt sie. Das merke man in den vier Tafelläden des Altkreises Wangen schon - die Lager sind voll. Mittwochs seien außerdem die Fahrer unterwegs und holen vor allem die frischen Waren von den Supermärkten, Bäckereien und Großhändlern ab. Die Bedarfsplanungen der Läden würden aber immer besser, bemerkt sie in den vergangenen Jahren.

Einerseits sei das gut, da dann nicht mehr so viele Lebensmittel weggeworfen werden müssen, andererseits falle für die Tafeln dann auch weniger ab. Neben Lebensmitteln verkauft die Tafel auch Hygieneartikel.

Spenden sind wichtig

Froh ist Pfeffer über alle Spenden. Es gibt Großspender, die regelmäßig frische Waren an die Tafeln spenden, damit könne man sehr gut planen. „Aber auch Einzelspenden sind hochwillkommen, das macht unser Angebot bunt“, sagt sie.

Oft seien das Geschenke, zum Beispiel ein Duschgel, das nicht das richtige war, oder zu viel Schokolade bei einem Familienfest. Susanne Pfeffer

Aber auch Geldspenden seien wichtig, betont Pfeffer. Treibstoff für die Lieferwägen oder für Reparaturen, Versicherungen, Ladenmiete, all das müsse bezahlt werden, erklärt sie.

Immer mehr Bedürftige

Das Volumen der Lebensmittelspenden habe dennoch nicht abgenommen, ist Pfeffer erfreut, aber die Zahl an Haushalten, die auf die Tafel angewiesen sind, habe zugenommen. Besonders während der ersten Flüchtlingswelle 2015, dann erneut nach Beginn des Ukrainekriegs. Aber auch ohne diese Krisen, habe die Isnyer Tafel begrenzte Kapazitäten.

Zurzeit sei sogar ein Aufnahmestopp. Wer in der Tafel in Isny einkaufen möchte, braucht einen Berechtigungsschein, den beispielsweise das Sozialamt oder Integrationsamt der Stadt ausstellt. Von der Tafel gibt es dann einen Plan für den Wochentag mit Uhrzeit, damit kein Gedränge entstehe, erklärt Pfeffer.

Komplett im Ehrenamt

Seit 15 Jahren wird die komplette Arbeit in der Tafel Isny von Ehrenamtlichen bewältigt. Teamleiter für die Mittwochsschichten in Isny ist Norbert Kaiser. Er hat alles im Blick: Wichtig ist dem ehrenamtlichen Team dabei auch, die Menschen, die in der Tafel einkaufen, kennenzulernen. „Hier ist ein Treffpunkt und es ist immer Zeit für ein nettes Gespräch“, sind sich Pfeffer und Kaiser einig.