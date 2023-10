Studie läuft

So läuft die Befragung zum verkehrsfreien Marktplatz in Isny

Isny / Lesedauer: 3 min

CIMA-Mitarbeiterin Leonie Weis (rechts) bei der Befragung zum gesperrten Marktplatz während des laufenden Wochenmarkts am vergangenen Donnerstag. (Foto: Michael Panzram )

Der Marktplatz in Isny ist aktuell eine Fußgängerzone. Ob das dauerhaft so bleiben soll, will die Stadt mit einer Studie klären.

Veröffentlicht: 01.10.2023, 15:00 Von: Michael Panzram