Hinter dem großen Zirkuszelt beim Burkwanger Baggersee ragen noch zwei hohe Masten mit gelber Spitze in den Himmel. In dem großen blauen Zelt mit Biergarten bewirten mehr als 100 Ehrenamtliche rund um das Orgateam von Stefan Mesmer, Manuel Rauch und Nina Eisner die Besucher des Theaterfestivals. An drei Ständen auf dem zentralen Platz gibt es vegane, vegetarische und Spezialitäten mit Fleisch.

Wir haben immerhin 99 Schichten über die ganze Woche und konnten schon zwei Wochen vor Beginn des Festivals das letzte Häkchen an den Plan machen. Stefan Mesmer

Seit vielen Jahren sorgte Aziz Rahimi, Lamm–Wirt aus Leutkirch für die komplette Gastronomie. Zum 40. Geburtstag des Theaterfestivals wurde der schon oft an das Vorstandsteam herangetragene Wunsch, die Gastronomie selbst zu übernehmen, umgesetzt. Es sei eine Gratwanderung gewesen, sagt der gastronomieerfahrene Mesmer.

Zunächst musste ein Team gefunden werden, damit die Last nicht nur auf den Schultern eines Verantwortlichen ruht. Mit Rauch und Eisner erarbeitete er ein Konzept, das auf einhellige Zustimmung im Vorstand des Theaterfestival–Vereins traf.

Ehrenamtliche Arbeit

Da er selbst aus seiner Wirte–Zeit in der Musikbar Eberz noch gute Kontakte zu Lieferanten und möglichen Partnern hatte, ging im Januar für ihn die Hauptarbeit los. Wichtig war ihm vor allem, mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten. Der Gin kommt daher von der „Read Beard“-Brennerei aus Leutkirch, genau so der Mutmacher–Kaffee und der Wein von Wünsche.

Bier liefern die Brauereien Härle und Stolz. An den Essensständen bereitet Desi Fernandes vom „Meo“ in Isny veganes Essen zu, Philipp Ziegler Vegetarisches in seiner Spatzenhütte und bei Giuseppe Reo aus Isny kommen Fleisch– und Wurstesser auf ihre Kosten. Für die Camper steht das Zelt schon ab 8.30 Uhr morgens zum Frühstücken offen.

Durch ein funktionierendes Gastronomiekonzept ist garantiert, dass die Eintrittspreise für das Festival auch weiterhin stabil, auf einem relativ niedrigen Niveau gehalten werden können. Daher arbeiten auch alle hinter der Theke ehrenamtlich, erklärt Mesmer.

„Wir haben immerhin 99 Schichten über die ganze Woche und konnten schon zwei Wochen vor Beginn des Festivals das letzte Häkchen an den Plan machen“, freut sich Mesmer über den Einsatz der Helfer. Die Hälfte des Trinkgelds spendet das Team an das Waisenhausprojekt von Rahimi in Afghanistan, die andere kommt dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach zugute.

Zufriedenes erstes Zwischenfazit

Nach den ersten zwei Abenden stellt Mesmer fest: „Wir sind richtig gut aufgestellt. Auch in den Pausen der Vorstellungen kommt keine Hektik auf.“ Eisner ist wichtig zu betonen, dass die Auswahl der Getränke und die Preisgestaltung so gewählt wurde, dass sie alle Altersgruppen anspricht. „Das Kreativteam hat einen sensationellen Job gemacht“, ist Mesmer begeistert. Eine Chill–Ecke und die besondere Deko machen das Zelt zu einem beliebten Treffpunkt.

Das Theaterfestival präsentierte derweil am zweiten Tag einen wilden Ritt. Das internationale Zirkus–Kollektiv die Barbaren Barbies begeisterte am Samstag im ausverkaufte Zelt mit „A Wild Women Circus“. Es war eine schrille Ode an starke Frauen und die Heiterkeit des Daseins. Eine fantastische Show, die vom Publikum begeistert gefeiert wurde.

Für alle die planen, mittwochs auf das Theaterfestival kommen, lohnt sich schon ein Besuch ab 18 Uhr, dann gibt es ein kostenloses Konzert der Jazzmatix aus Wangen auf der Bühne im Gastrozelt, bevor sich Helge Schneider im großen Zirkuszelt die Ehre gibt. Schon legendär ist die Abschlussparty am Samstagabend, die direkt nach dem Konzert von Waldeck feat. Patrizia Ferrara stattfindet.