Die Städte Isny und Leutkirch sind seit Dezember noch einmal ganz neu miteinander verbunden. Morgens und abends verkehrt seither nämlich die Schnellbuslinie S95, um Pendler zügig von A nach B zu bringen. Das Angebot wird offenbar gut angenommen, wie eine Einschätzung der Verantwortlichen nach den ersten Monaten zeigt.

Wer bis zum vergangenen Dezember mit dem Bus von Leutkirch nach Isny oder von Isny nach Leutkirch fuhr, brauchte vor allem: Geduld. Mehr als eine Dreiviertelstunde war derjenige unterwegs, der einfach nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Stadt zu Stadt wollte. Da der Zugverkehr auf der Strecke zwischen den zwei Allgäustädten schon seit Jahrzehnten eingestellt ist, bleibt nur der Bus.

Bis in den letzten Winkel

Und der fährt gefühlt - und natürlich aus gutem Grund - bis in den letzten Winkel: Vom Busbahnhof am Kurhaus am Park in Isny weg geht es erst einmal durch die Vorstadt, dann über den Achener Weg und die Neutrauchburger Straße nach Neutrauchburg, rechts abgebogen nach Zell, auf die L318 bis Aigeltshofen, rechts weg nach Rohrdorf, von dort weiter nach Rimpach, Friesenhofen, Urlau, über den Ferienpark Center Parcs und Herlazhofen schließlich nach Leutkirch.

Wer hier mitfährt, darf nicht im Stress sein. Da kam die Schnellbuslinie S95 mit einer Fahrzeit von 23 Minuten als Ergänzung wie gerufen.

Um 5.03 Uhr geht’s los

„Wir haben sehr viele Pendler auf dieser Strecke“, bringt die zuständige Sachbereichsleiterin Marion Kolb auf den Punkt, warum das Zusatzangebot vom Landratsamt geschaffen wurde und aus ihrer Sicht sinnvoll ist.

So erklärt sich auch, warum von Isny ab der erste Schnellbus schon um 5.03 Uhr abfährt. Damit ist ein Dienst- oder Schichtbeginn in Leutkirch um 6 Uhr gut zu schaffen.

Wer später anfängt, kann auch um 5.55 Uhr oder 6.55 Uhr einsteigen. Vom Bahnhof dort geht es für Pendler, wenn sie denn nicht im Zentrum beschäftigt sind, zügig mit der Linie 132 ins Gewerbegebiet weiter.

Diese Linie und die S95 seien „durchgebunden“, erklärt Anna Hochmuth, die im Landratsamt in Ravensburg eine extra geschaffene Stabsstelle Nachhaltige Mobilität innehat.

Anschluss ins Gewerbegebiet in Leutkirch

Abends sind es sogar vier Busse, die von Leutkirch aus wieder zurück nach Isny fahren: 15.40 Uhr, 16.40 Uhr, 17.40 Uhr und 18.40 Uhr. Damit sind die Hauptverkehrszeiten für Pendler gut abgedeckt.

Wie gut das Angebot angenommen wird, kann Kolb aus eigener Erfahrung zwar noch nicht sagen, sehr wohl aber hat sie Eindrücke gesammelt - etwa mit einem Stand auf dem Wochenmarkt oder auf dem Energiegipfel. „Relativ bekannt“ sei die neue Schnellbuslinie, sagt Kolb.

Haltestellen bis zur Felderhalde

Einen Vorteil der S95 sieht sie auch darin, dass sie nicht einfach nur die Busbahnhöfe anfährt, sondern in Isny auch die Haltestellen bis zur Felderhalde - als von Leutkirch kommende einmal komplett durch die Stadt. Damit werden Pendler gefühlt dort abgeholt, wo sie wohnen, beziehungsweise dorthin gefahren.

Das erhöhe auch das Potenzial, dass das Angebot ausreichend wahrgenommen wird, sagt Kolb. Um es weiter zu optimieren, seien die Haltestellen nicht in Stein gemeißelt.

So werde etwa darüber nachgedacht, die bisherige Haltestelle Achen am Schäferhof etwas weiter Richtung Innenstadt zu verlegen, damit die Wege etwa für Dethleffs-Mitarbeiter nicht zu weit werden, um zu ihr zu gelangen. Das zuvor bereits existierende Angebot an Regiobussen, die ganz normal alle Dörfer abfahren, sei vom neuen Schnellbus übrigens unberührt, betont Kolb. Die S95 sei ein Zusatzangebot zum normalen Busverkehr zwischen Leutkirch und Isny.

Landratsamt zeigt sich zufrieden

Im Landratsamt herrscht Zufriedenheit mit der neuen Linie S95. „Schon nach wenigen Monaten wird deutlich: Erste Pendler steigen vom Auto auf den Bus um“, sagt Pressesprecherin Selina Nußbaumer. Das Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), das die Linie fährt, bestätige: Die Schnellbuslinie S95 werde sehr gut angenommen und erfülle voll die Erwartungen.

Die Erfahrung zeige aber auch: Bis sich ein neues Busangebot herumgesprochen habe und Menschen regelmäßig den Bus nutzten, dauere es meist gute zwei Jahre. Das zeigten auch die anderen Schnellbusse S40 zwischen Wangen und Ravensburg und S30 zwischen Bad Waldsee und Ravensburg. Hier werde der Zuspruch immer größer. Auch diese Linien würden sehr gut angenommen.

Werbetrommel gerührt

Dass die Linie S95 rasch bekannter wird, erklärt Nußbaumer, unterstütze das Landratsamt mit regem Marketing: Ein entsprechender Flyer sei an alle Haushalte entlang der Strecke verteilt worden. In vielen öffentlichen Gebäuden seien Plakate zu sehen. Über Social Media hätten der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) und der Landkreis für das neue Verkehrsangebot geworben. Künftig möchte der Landkreis und Bodo durch eine Broschüre und durch digitale Werbung für die neuen Schnell- und Regiobusse werben, um noch mehr Fahrgäste zu gewinnen.