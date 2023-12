So besonders ist die Weihnachtszeit für Chöre

Es ist dieser ganz besondere Augenblick - kurz bevor der Chorleiter das Zeichen gibt und der erste Ton erklingt. Monatelanges Üben, viele Stunden des Probens und dann geht es los. Diesen ganz bestimmten Zauber, dieses Gemeinschaftsgefühl ist ein Erlebnis das das Singen im Chor für viele so Einzigartig macht. Besonders jetzt, in der Weihnachtszeit, haben viele Chöre ihren Höhepunkt des Jahresprogramms.

Doch wie sehen eigentlich die Vorbereitungen aus? Was machen die unterschiedlichen Chöre aus und gibt es vielleicht auch manchmal Herausforderungen? Wer in der Seelsorgeeinheit Isny Lust hat in einem Chor zu singen, muss nicht lange suchen: Vom Pop Chor bis hin zu verschiedenen Kirchen- und Kinderchören – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei soviel Auswahl wäre es doch spannend einen Blick hinter die Kulissen dreier Chöre zu werfen.

Richtige Balance finden

Den Anfang macht der Isnyer Kirchenchor, 2019 übernommen vom hauptamtlichen Kirchenmusiker Christian Schmid. Doch ist es für einen Profimusiker wie Christian Schmid nicht ungemein schwierig, einen solchen Laienchor zu leiten? Den eigenen Maßstab so weit anzupassen, dass es musikalisch auf einem hohen Niveau, aber nie perfekt sein wird?

„Es geht darum, das Maximum aus den Sängern herauszukitzeln, ohne sie zu überfordern. Hier die richtige Balance zu finden“ erklärt Schmid: „Im Kirchenchor habe ich ungefähr 40 Menschen mit verschiedenen Niveaus vor mir. Dies auf ein Level zu bringen und dabei auch noch Spaß zu haben, das ist genau das, was mir wichtig ist.“

Wobei hier die Spannweite des musikalischen Niveaus besonders spannend ist: Ljiljana Kapular-Tolic beispielsweise ist studierte Musikpädagogin und hat 15 Jahre als Chorsängerin in der Oper gearbeitet. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie eine große Stütze für die Sänger ist. „Gerne höre ich mit einem Ohr auf Ljiljana und fühle mich so gleich viel sicherer“ verrät Ilka Lakeberg, selbst Sängerin im Kirchenchor. „Ich bin eine komplette Laienmusikerin. Ich singe einfach, weil es mir Freude bereitet.“

Das Beste aus den Sängern herausholen

Manch einer mag erstaunt sein, wie viel in so einer Chorprobe gelacht wird. Angefangen bei den Aufwärmtechniken, die oftmals mehr als kurios sind und somit für viele Lacher sorgen. Wer donnerstagabends am Gemeindehaus St. Michael vorbeigeht, braucht sich also nicht zu wundern, wenn er auf einem Bein stehende, grimassenschneidende Sänger sieht. „Ich kann nur das Beste aus den Sängern herausholen, wenn sie Spaß haben“ betont Schmid. Selbstverständlich kommt die Professionalität nicht zu kurz. Denn vor allem die Orchestermessen sind anspruchsvoll. „Diese Messen sind auch etwas für den Kopf“ findet die Sängerin Lakeberg. „Sie fordern mich und ich kann etwas dazulernen“.

Lakeberg singt in zwei Chören gleichzeitig. „Mein Chor für’s Herz ist tonArt“ lacht sie. Der Rohrdorfer Chor verfügt über eine breites Spektrum von „neuchristlichem Liedgut“. Diese etwas moderneren Kirchenlieder werden oftmals gemeinsam mit Instrumentalisten aus den eigenen Reihen zum Besten gegeben wird. Der Chor entstand 2003 aus einer jungen Singgruppe. Manchmal war es gar nicht so einfach diesen am Leben zu erhalten. Doch dank dem Engagement einzelner Chormitglieder konnte tonArt weiter bestehen.

Seit 2015 ist Sonja Mayer Chorleiterin und gibt ihre Mission „Freude an der Musik näher bringen“ an die rund 20 Sängerinnen und Sänger weiter. Der Vollblutmusikerin ist die Freude an der Musik anzumerken. Jeder kann sich in den Proben einbringen, egal welches musikalisches Niveau vorhanden ist. Die Freude an der Musik, das gemeinsame Musizieren und letztendlich die musikalische Umrahmung der Gottesdienste machen tonArt zu einem Chor, in dem das menschliche Miteinander ganz besonders im Vordergrund steht.

„Singen macht mir einfach Spaß, selbst wenn ich einen schlechten Tag hatte, geht es mir nach der Probe besser“ erklärt Annette Rudhart. Sie ist von Anfang an dabei und hat bereits viele Auftritte miterlebt. Vor allem ein Highlight ist ihr ganz besonders im Gedächtnis geblieben: das Gemeinschaftskonzert 2019, zusammen mit zwei weiteren Chören. „Das war ein ganz besonderes Erlebnis“.

Tradition trifft Moderne

Ein ganz besonderes Erlebnis ist auch das Adventskonzert des Beurener Chors Vivente. Auch vergangenen Sonntag war die Pfarrkirche wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Denn viele Zuhörer waren höchstwahrscheinlich Wiederholungstäter und wussten genau: Wenn Vivente zu seinem Adventskonzert einlädt, gibt es ein musikalisches Erlebnis. So war es dann auch. Einmal mehr erwies sich das Adventskonzert nicht nur als musikalisches Highlight, sondern auch als emotionales Erlebnis. „Lass Dich verzaubern“ war das Motto – und das hat Vivente zusammen mit seinen Instrumentalisten von Anfang bis Ende gemacht.

Unter der Leitung von Rita Bodenmüller zeigten alle ihr musikalisches Können: von traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu modernen Melodien. Besinnliche und nachdenkliche Texte rundeten das Programm ab. Bodenmüller griff auch selbst zum Saxophon und spätestens dann wurde es schwer, nicht zumindest ein bisschen mitzuwippen.

Denn ganz nach dem Motto „verzaubern lassen“ war man im Adventskonzert ganz im Hier und Jetzt. Nur die Musik, ohne Ablenkung oder Unterbrechungen. Denn wie gewünscht kam der Applaus erst ganz zum Schluss. Dafür umso länger und sogar mit stehenden Ovationen. Wie viel Zeit es benötigt, bis alles so reibungslos läuft? „Dieses Jahr haben wir in kurzen Hosen Weihnachtslieder geprobt“, sagt Bodenmüller und lacht. Angefangen als Mädchensinggruppe besteht der Chor mittlerweile aus 40 Sängerinnen und Sänger.