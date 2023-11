„Bis zu 4000 Stunden werden von den rund 70 aktiven Ehrenamtlichen in der Mensa, der Bibliothek und der Schülerbetreuung in jedem Schuljahr geleistet“, sagt Jochen Müller, Schulleiter des Gymnasium Isny.

Eine Studie, im vergangenen Schuljahr durchgeführt von Studierenden der Hochschule Ravensburg-Weingarten, brachte erfreuliche Ergebnisse. Rund 130 Eltern nahmen an der teils quantitativen, teils qualitativen Befragung teil. Angestoßen hatte die Befragung Barbara Niersbach, die selbst Kinder am Isnyer Gymnasium hat und ihre Studierenden schnell für das Projekt gewinnen konnte.

Rund ein Drittel ehrenamtlich engagiert

Laut einer bundesweiten Studie ist rund ein Drittel der Bürger Deutschlands ehrenamtlich engagiert. Niersbach erklärt den Rahmen ihrer Projektarbeit: Sie war angesiedelt im vierten Semester des Bachelorstudiengangs „Betriebswirtschaftslehre und Management“. Der Arbeitstitel: Ehrenamtliches Engagement in Netzwerken am Beispiel des Gymnasiums Isny.

Ihr kam es darauf an, dass die Studierenden sich umfassend in die bestehende Literatur eingearbeitet, methodisch quantitativ und qualitativ sauber gearbeitet haben und vor allem in der Lage waren, anhand ihrer empirischen Ergebnisse Handlungsempfehlungen auszusprechen. Persönlich fand sie den gesellschaftlichen Mehrwert wichtig, junge Menschen fürs Thema Ehrenamt zu sensibilisieren.

Zukunftsweisend für ein Schulkonzept

Oberstudiendirektor Müller hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit in 2003 erkannt, dass eine Betreuung nach der regulären Unterrichtszeit und ein Mittagessen zukunftsweisend für ein Schulkonzept sind, das Schule als Lern- und Lebensraum begreift. Mit Hilfe von Fördermitteln und einer Startfinanzierung der Stadt hat er die offene Ganztagsbetreuung, die sich aus den drei Säulen Mensa, Schulbibliothek und einem offenen Betreuungsangebot zusammensetzt, etabliert. Dass dieses Angebot nicht ausschließlich mit Ehrenämtlern zu stemmen war, wie er es anfangs vorhatte, hatte sich schnell herausgestellt. Für jeden Bereich gibt es eine fest angestellte Kraft, die die Koordination für ihren Bereich übernimmt.

Durch einen sehr ambitionierten Arbeitskreis und dessen Netzwerk gelang es damals, rund 80 Ehrenamtliche vom Konzept zu überzeugen. Das Engagement ließ jedoch kontinuierlich nach. Durch den Lockdown während der Corona-Pandemie brachen die Zahlen der Helfer schließlich ganz ein. „Nur die gezielte Information und direkt Ansprache während der Elternabende führten zu erneut steigenden Zahlen der ehrenamtlichen Helfer“, ist Müller überzeugt

„Für uns als Schule stellt die Arbeit der Ehrenamtlichen eine klare Qualitätsverbesserung dar, sagt Müller weiter.

Womit sich Studie beschäftigt

Die von Niersbach Imitierte Studie beschäftigte sich vor allem mit dem „Warum“. Woher kommt die Motivation sich ehrenamtlich zu engagieren? Was lockt Ehrenämtler im Gymnasium zu helfen? Welche Anreize braucht es? Wer hilft am ehesten?

Dabei gibt es in den unterschiedlichen Bereichen der Mittagsbetreuung verschiedene Gründe zu engagieren. In der Mensa arbeiten viele Mütter, deren Kinder dort Schüler sind. Sie möchten vor allem, dass das Angebot weiter bestehen bleibt.

Befriedigung am Erleben

Die Bibliothek ist nach Ansicht der Befragten, der Bereich, der sehr viel Flexibilität bietet und bei dem man das größte private Entwicklungspotential hat. In der Schülerbetreuung empfinden die Ehrenamtlichen eine Befriedigung am Erleben, wie sich die Kinder über die Schulzeit entwickeln. Die Aufgabe besteht vor allem darin, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Kinder geborgen fühlen.

Eines eint die Ehrenamtlichen, sie fühlen sich wertgeschätzt durch ihre Arbeit. Der Adventsnachmittag, ein Ausflug im Sommer und nicht zuletzt die Ehrenamtspauschale, die einige der Helfenden aber wieder spenden, sind wichtige Faktoren, dabei zu bleiben, erklärt Müller.

Konkreten Handlungsempfehlungen

An konkreten Handlungsempfehlungen, um in Zukunft die Ehrenämtler zu halten, werden aufgezählt: „Mehr interne Kommunikation zwischen Schulleitung und ehrenamtlichen Engagierten. Mehr Social-Media-Marketing. Junge Leute über die Schülerzeitung vom Ehrenamt überzeugen. Schülern von den Vorteilen des Zertifikats im Lebenslauf berichten.

Fortbildungen für Eltern ermöglichen, wie beispielsweise die Ausbildung zum Jugendbegleiter. Mehr Sport-AGs anbieten, um die Bereitschaft des Engagements der Väter zu steigern. Die Mehrzahl der Ehrenamtlichen ist dort, wie im bundesweiten Schnitt, Frauen. Aus der Studie geht außerdem hervor, dass der allergrößte Teil mit der Arbeit und entgegengebrachten Wertschätzung sehr zufrieden ist. Das zeigt sich auch daran, dass viele Eltern nach der Schulzeit ihrer Kinder dem Ehrenamtlichen-Team treu bleiben. „Wer das selbst einmal erleben will, ist herzlich eingeladen, sich auch bei uns zu engagieren.“, sagt Müller.