Skisprung-Talente des WSV Isny wieder erfolgreich

Der Skisprung-Nachwuchs des WSV Isny ist am Wochenende wieder auf Wettkämpfen unterwegs gewesen. Am Samstag ging es zur VR Talentiade in den Schwarzwald. Aufgrund des aktuellen Schneemangels wurde der Skisprung-Wettkampf auf die Mattenschanzen nach Bad Griesbach verlegt. Die Nordischen Kombinierer liefen ihre Langlaufstrecke im Anschluss auf einer mit zahlreichen Hindernissen versehenen Schneefläche im Auslauf der Sprungschanzen am Ruhestein in Baiersbronn.

Aufs Podium kamen, sowohl im Spezialsprung von der K27-Schanze als auch in der Nordischen Kombination, Carla Vesper (zweimal Erste), Teresa Bauer (zweimal Zweite) und Samuel Bauer (zweimal Erster). Der jüngste Teilnehmer der Veranstaltung, Jorin Bauer, landete beim Wettbewerb von der K10-Schanze auf den Plätzen fünf und sechs. Von der größten Schanze (K60) sprangen Magnus Albrecht (7./4.) und Sophia Thumer (4./4.)

Am Sonntag ging es nach Garmisch-Partenkirchen zur fünften Station der Möbel-Löffler-Minitournee. Im Olympia-Skistadion ging es mit einem Massenstart im Langlauf los, der Sprungwettkampf folgte im Anschluss, diesmal auf Schnee. Carla Vesper erreichte sowohl im Spezialsprung als auch in der Nordischen Kombination in der Schülerklasse S11 Platz zwei. In der Newcomer-Klasse kam Jorin Bauer im Spezialsprung auf den fünften und in der Nordischen Kombination auf den dritten Rang. Samuel Bauer (S12) verpasste mit zwei vierten Plätzen das Podest nur knapp. Den siebten und fünften Platz erreichte Teresa Bauer (S10), Sophia Thumer wurde in der offenen Klasse Vierte und Fünfte.