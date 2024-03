Skispringer des WSV Isny beenden die Saison erfolgreich

Am Wochenende endete die Wintersaison für die Skispringer des WSV Isny. In Oberhof, Thüringen, fanden das Finale des Deutschlandpokals sowie die Deutschen Jugendmeisterschaften auf der Rennsteig-Schanze (HS100) statt. Einen besonderen Erfolg verzeichnete Otto Maus, der die Gesamtwertung in der Klasse „Herren + Junioren“ für sich entscheiden konnte, auch wenn der letzte Wettkampf in Oberhof nicht glücklich für ihn verlief. Nach einem Sturz am Samstag trat er nicht mehr an. Hannes Hofmann sprang auf den achten Platz und wurde in der Gesamtwertung Zehnter. Amelie Neumann erreichte den siebten Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften und wurde in der Pokalwertung Zweite.

Felix Mechler siegt in der Nordischen Kombination

Traditionell wird die Möbel-Löffler-Mini-Tournee für Nachwuchsspringer mit einem Teamspringen in Oberstdorf beendet, doch das Wetter ließ dies nicht zu. In der Gesamtwertung landeten im Spezialsprung Teresa Bauer, Carla Vesper und Felix Mechler in ihren Altersklassen auf dem Silberrang. In der Nordischen Kombination konnte Felix Mechler den Sieg für sich verbuchen, Teresa Bauer und Carla Vesper erreichten auch hier den zweiten Platz.

Zuvor waren die Isnyer Springer national und international unterwegs. Beim letzten Alpen-Cup in Oberhof gingen Otto Maus und Hannes Hofmann an den Start. Auf der Normalschanze (HS100) platzierten sich die beiden 18-Jährigen im internationalen Starterfeld mit der deutschen Mannschaft auf Rang zwei.

Agnes Reisch durfte erstmalig an der Raw-Air-Tour in Norwegen teilnehmen. Beim Auftaktspringen auf der Großschanze (HS134) am Holmenkollen landete Reisch am ersten Tag auf Platz 38 und am zweiten Tag auf Rang 24. Auf der Normalschanze (HS105) ging es auf Platz 26 und auf der Großschanze (HS138) sogar auf Rang 16. Sie war damit die viertbeste Deutsche. In der Weltcup-Gesamtwertung landete sie auf Platz 33.

Mia Zettler wird trotz Ausfall Zweite der Gesamtwertung

Niklas Szor (Schülerklasse S14) und Noah Witter (S15) starteten beim Finale des Deutschen Schülercups (DSC) in Klingenthal. Auf der Normalschanze (HS85) sprang Niklas Szor auf Rang 33, Noah Witter auf Platz 24. In der DSC-Gesamtwertung bedeutete dies für Szor den 29. Rang von 49 Springern, für Witter Platz 27 von 37. Mia Zettler, die die Schülerinnenklasse (S14/S15) bis vor Kurzem angeführt hatte, konnte bei den letzten vier Sprungwettkämpfen aufgrund von Knieproblemen nicht mehr teilnehmen, erreichte aber in der Gesamtwertung immer noch einen hervorragenden zweiten Platz.

In Oberhof, Thüringen, wurde vom Skiclub Steinbach-Hallenberg e.V. sowohl ein nationaler Deutschlandpokal als auch ein internationaler FIS-Cup auf der Rennsteig-Schanze (HS100) ausgerichtet. Beim Deutschlandpokal gingen Amelie Hofmann (AK J17), Otto Maus und Hannes Hofmann bei den Herren sowie Agnes Reisch bei den Damen an den Start. Hofmann ersprang sich einen dritten Platz und landete in der Gesamtwertung auf dem ersten Platz. Otto Maus erreichte einen neunten Platz, Hannes Hofmann sprang auf Platz 16, Agnes Reisch, die nur gelegentlich im Deutschlandpokal startet, siegte in ihrer Altersklasse.

Beim FIS-Cup startete vom WSV Isny ausschließlich Otto Maus. Im international besetzten Feld gelang ihm am Samstag mit einem 45. Platz nicht der Einzug in den zweiten Durchgang, tags darauf ersprang er sich aber einen 22. Platz unter insgesamt 60 Teilnehmern.

Kombinierer treten auf Inlineskates an

Beim Deutschen Schüler-Cup (DSC) im Spezialsprung und der Nordischen Kombination nahmen Felix Mechler (Schüler S12) und Magnus Albrecht (S13) in Rodewisch, Thüringen teil. Die Nordischen Kombinierer ermittelten ihre Sieger auf Inline-Skates in Johanngeorgenstadt. Felix Mechler erreichte an beiden Tagen Platz 14. Bei der Nordischen Kombination kam er am ersten Tag auf Platz 15, am zweiten konnte er den Lauf nach einem Sturz nicht beenden. Magnus Albrecht erreichte die Plätze 21 und 19, in der Kombination verbesserte er sich auf den 13. und elften Rang. In der Gesamtwertung landete Felix Mechler damit in den Top 10. Magnus Albrecht wurde 15. im Spezialsprung und Elfter in der Nordischen Kombination.

Die Nachwuchsspringer des WSV Isny gingen beim Finale der SBW Kids Trophy und des Georg-Thoma-Pokals in Hinterzarten an den Start. Auf der K30-Schanze konnte Carla Vesper auch diesmal ihre Altersklasse (S10/11 weiblich) dominieren und landete sowohl im Spezialsprung als auch in der Nordischen Kombination auf dem ersten Platz, jeweils gefolgt von Teresa Bauer auf dem Silberrang. Vesper siegte auch in der Gesamtwertung in ihrer Klasse überlegen. In der Offenen Klasse der Mädchen siegte Sophia Thumer im Spezialsprung. Samuel Bauer landete in der Gesamtwertung der SBW-Kids Trophy in der offenen Klasse der Jungs im Spezialsprung auf dem zweiten und in der Nordischen Kombination auf dem ersten Platz.

Carla Vesper erreicht zweiten Platz bei „Jugend trainiert für Olympia“

Carla Vesper durfte für das Team „Schwaben“ am vorletzten Wochenende beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Nesselwang im Spezialsprung an den Start gehen und landete auf dem zweiten Platz. Im Mannschaftswettbewerb wurde das Team „Schwaben“ Vierter.

Lea Vesper vertrat den WSV Isny bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Bad Griesbach. Auf der K60-Schanze erreichte sie mit zwei Sprüngen auf 44 Meter den ersten Platz in der offenen Klasse der Damen und darf sich somit „Baden-Württembergische Meisterin“ im Spezialsprung nennen.