Nach wenigen Wochen ist die Ski- und Rodelsaison an der Felderhalde in Isny schon wieder beendet. Wie Betriebsleiter Benedikt Niebergall mitteilte, war am vergangenen Sonntag der letzte Betriebstag. Nun kommt erst einmal eine längere Pause, bevor die Anlage auf den Ende März startenden Bikebetrieb umgerüstet wird.

Ein paar Betriebstage auf Naturschnee im Dezember, dann war in der Max-Wild-Arena schon wieder Schluss. Das Wetter spielte einfach nicht mit und kostete den Betreibern die eigentlich so lukrativen Weihnachtsferien. Richtig los ging es erst wieder Mitte Januar. Niebergall und seine Kollegen hofften damals, dass der dick aufgetragene Maschinenschnee bis über die Fasnetsferien weg halten möge. Das hat sich zwar erfüllt, allerdings nicht gerade mit idealen Bedingungen.

Skikurse mussten in Eschach stattfinden

Schon bald, nachdem mit den vier großen Kanonen und den Lanzen tage- und nächtelang beschneit worden und eine 40 Zentimeter hohe Schneedecke aufgelegt war, schwenkte das Wetter wieder in Richtung Frühling um. Warme Temperaturen, Föhn und Regen sorgten dort, wo kein Maschinenschnee lag, für grüne Stellen, die bald so groß waren, dass nur noch zwei schmale Bänder übrigblieben: Rechts vom Lift war die Abfahrt möglich, links vom Förderband am Rodelhang ebenfalls. Im Kinderland wurde der befahrbare Platz immer kleiner. Die Skikurse der Familie Rudhart fanden deshalb in den vergangenen Wochen wieder an den Schwärzenliften in Eschach statt.

Nach knapp 40 Betriebstagen haben Niebergall und seine Kollegen nun entschieden, dass das vergangene Wochenende das letzte für den öffentlichen Betrieb sein soll. Am letzten Tag fand noch einmal ein Kinderrennen des WSV Isny statt, noch einmal war richtig viel los. „Wir hatten insgesamt knapp 120 Starter und Starterinnen aus umliegenden Gemeinden bis Altersklasse U12 bei strahlendem Sonnenschein“, sagt Niebergall. Es war einer der wenigen Tage, an denen die Felderhalde so brummte, dass von Vollbetrieb die Rede sein durfte.

„Die Stimmung bei den Leuten hat gefehlt. Da kann kein Winterfeeling aufkommen“, blickt der Betriebsleiter auf die zurückliegende Saison. Jetzt hofft er, dass die nächste besser werden möge. Bis dahin bleibt an der Arena wieder der Bikebetrieb, für den der Lift umgerüstet werden muss. Am 29. März soll es losgehen, sagt Niebergall. Zwischendurch werde eine längere Pause sein. Diese beginnt aber noch nicht sofort. Für Anfragen von Vereinen seien sie prinzipiell noch empfänglich, erklärt der Betriebsleiter. Solange der Restschnee noch reicht.