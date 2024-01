Voller harmonischer Klänge ist das Jahr im ausverkauften Kurhaus am Park zu Ende gegangen. Das Trio Australasia, bestehend aus Alisa Heutmann, Rosemary Barnes und Anne Blackburnd, bezauberte das Publikum mit klassischer Musik.

„Geplant war das Konzert bereits für 2020, im Beethovenjahr“, erklärte Veranstalter Florian Heutmann eingangs. Deshalb startete und endete das Konzert mit einem Stück des virtuosen Komponisten aus Bonn. Dazwischen erklang ein breites Repertoire klassischer Melodien, darunter Werke von Johann Strauss, Bedrich Smetana, Frédéric Chopin, Vincenzo Bellini und Antonín Dvorák. Dank einer Texteinblendung sang der ganze Saal zum Schluss die „Ode an die Freude“, auch als Europahymne bekannt, mit. Das sonst für seine eher durchschnittliche Akustik bekannte Kurhaus, zeigte sich dank der Erfahrung von Frank Erhard von seiner besten Seite.

Vorfreude der Zuschauer

Dass Flügel, Oboe und Querflöte so gut harmonierten, war nicht zuletzt Rose Barnes zu verdanken, die die Stücke für das Trio neu arrangierte und so jedes der Instrumente zum Glänzen brachte. Zur Einordnung der Klassiker, wurde jedes Musikstück von einer der drei Musikerinnen charmant, in nahezu perfektem Deutsch, anmoderiert. Das offensichtlich klassikerfahrene Publikum zeigte seine Vorfreude jeweils durch ein Raunen im Zuschauerraum.

In der Pause zeigten die Gespräche im Vorraum des Kurhauses, wie groß der Hunger nach klassischer Musik war und wie geschätzt die akzentuierte und perfekte Darbietung der Musikerinnen war.

Mit der Fliegenklatsche

Beim „Hummelflug“ von Rimski-Korsakow gab es neben der brillanten Darbietung von Alisa Heutmann an der Querflöte und Rose Barnes am Flügel, eine kleine Showeinlage von Ann Blackburn, die versuchte mit der Fliegenklatsche eben diese Hummel zu erlegen.

Selbst ein ab und zu draußen abgefeuerter Feuerwerkskörper vermochte nicht, das innen im Kurhaus gespielte Feuerwerk klassischer Musik zu stören.

Hohe Komplexität

Das Trio trat mit seinem Silvesterkonzert den Beweis an, dass sich auch mit drei Instrumenten klassische Musikstücke von hoher Komplexität spielen lassen. Vor allem, wenn das Zusammenspiel so leicht und locker wirkt, wie es nur bei erfahrenen Musikerinnen, die sich schon seit Jahrzehnten kennen, gelingen kann.