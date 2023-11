Auf dem Isnyer Marktplatz gibt es seit Montag einen zweiten Baum. Außer der Platane vor der Stadtbücherei steht jetzt auch eine Silberlinde an zentraler Stelle ‐ nur wenige Meter vom Eingang zum Rathaus entfernt.

Um die Mittagszeit wurde der sieben Meter hohe Baum, der bei einer Baumschule in Hamburg bestellt worden war, auf einem Lastwagen angeliefert und danach mit einem Kran in ein schon in der Umbauphase des Marktplatzes ausgehobenes Loch gesetzt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung kann die Silberlinde, die als besonders geeignet für den von Pflastersteinen umgebenen Standort gilt, bis zu 20 Meter hoch und ihre Krone bis zu 15 Meter breit werden.