Am festlichen Jahresabschluss der Donnerstagswanderer Isny nahmen rund 100 Wanderinnen und Wanderer teil. Zum 50-jährigen Bestehen der bunten Gruppe ließ Wanderobmann Bernd Hermann die letzten Jahre Revue passieren. Zur Unterhaltung spielte eine Abordnung des Akkordeonorchesters der Musikschule App Wander- und Weihnachtslieder.

„Als Gustav Fleischer im Jahr 1973 die Donnerstagswanderer ins Leben gerufen hatte, gab es einen regelrechten Boom“, erzählt Hermann. Fast jede Woche sei damals gewandert worden, sodass 1977, bei 42 Wanderungen, fast 3000 Teilnehmer gezählt werden konnten. Oft sei man mit zwei Bussen an das jeweilige Wanderziel gefahren.

Deutschlandweite Berühmtheit

Nach zehn Jahren verabschiedete sich Fleischer und Ernst Stocker mit Hilde Bodenmüller übernahmen bis Mitte der 90er Jahre die Organisation der Wanderungen. Auf sie folgte Ernst Kühnle. Mittlerweile waren die Donnerstagwanderer zu deutschlandweiter Berühmtheit gelangt und Gotthilf Fischer, der Leiter der Fischerchöre, begleitete die fröhliche Wandergruppe 1996 mit einem Filmteam des ZDF. Noch am selben Abend erfolgte die Ausstrahlung im Abendprogramm. Als weiteren Meilenstein nennt Hermann zum 40-jährigen Jubiläum das Wanderbuch „40 Wanderungen um Isny und Umgebung“, das Gerhilde Fleischer in Eigenregie herausgegeben hat.

Dass nach der Corona-Pandemie das Donnerstags-Wandern wieder so viel Zulauf hatte, freut Hermann. 2023 fuhren sie 25 Mal mit dem Bus in die gewünschte Wanderregion, mal näher, mal weiter weg von Isny: Wanderungen in Kempten mit Einkehr im DAV-Alpinzentrum, Börlas, Geratsried, Kreuzthal, Immenstadt, Missen und Rettenberg hebt er besonders hervor. Jeweils mit einem Schnitt von 35 Personen und einer kürzeren und einer längeren Tour, ging es „manchmal auch knackig bergauf“. „Absolutes Highlight war dieses Jahr der Tagesausflug an den Plansee“, sagte Hermann. Gekrönt wurde der Ausflug ins benachbarte Tirol durch eine Schifffahrt, zwei Mal Einkehr und Rückweg durch das Tannheimer Tal.

Lob für Wanderführer

Ein großes Lob spricht er an die erprobten Wanderführerinnen und -führer von 2023 aus: Heribert Bodenmüller, Käthe Prinz, Ludwig Weber, Roswitha Kirchmann, Wolfgang Bridts, Siegried Schechterle, Gerda Scheuss, Reinhold Stoll, Klaus Scheffler, Elmar Oppler, René Häckel, Coelestin Rudhard, Wilhelm Kaiser, Tina Resch, Reinhard Edte, Gabi Rudhard und Anni Huss. Sie alle werden geehrt, zum 50-jährigen Jubiläum auch von Bürgermeister Rainer Magenreuter, der, wenn es seine Zeit zulässt, donnerstags gerne mit auf Tour geht.

Bei der folgenden Bilderschau konnten die Donnerstagswanderer noch einmal anhand von imposanten Fotos und Videos sehen, wie weit es manchmal hinauf geht, und dass der Regen kein Kriterium ist, zu Hause zu bleiben.