Florian Kolan ist seit kurzer Zeit Handwerksmeister als Augenoptiker. Von der Isnyer Handwerkerzunft wurde er bei der traditionellen Zunftfeier beim Kinder– und Heimatfest auf der Bühne geehrt. Er ist stolz darauf, nun zu dieser Gemeinschaft zu gehören, zusammen mit der jungen Hörakustikmeisterin und Betriebsleiterin bei Pro Optik; Regina Erhardt erzählt, was die Ausbildung in diesem Beruf so spannend macht.

Im zweiten Teil der Serie „Junge Handwerker“ hat Jeanette Löschberger den 24–jährigen Kolan und Erhardt befragt, die beide als Meister ihres Fachs bei Pro Optik in Isny angestellt sind.

Einer pro Jahr

Insgesamt vier Optikergeschäfte betreibt ihr Arbeitgeber, Jan Schwörer, im Franchise–System von Pro Optik. Seit der Eröffnung des Ladengeschäfts in Isny vor zehn Jahren, haben neun Auszubildende dort ihre Lehre absolviert, jeweils einen Auszubildenden pro Jahr können sie aufnehmen. Seit einem Jahr ist Erhardt zusätzlich für die Ausbildung der Hörakustiker verantwortlich, sodass dort zwei Ausbildungswege möglich sind. „Für das aktuelle Ausbildungsjahr haben wir zum Glück schon jemanden gefunden“, sagt sie. Wer sich noch nicht sicher sei, ob die Augenoptiker– oder Hörakustik–Ausbildung der richtige Weg ist, könne bei ihnen gerne ein Praktikum machen, bietet Erhardt an.

So läuft es ab

Als schulische Voraussetzung für den Beruf des Augenoptikers nennt Kolan mindestens die Hauptschule, besser sei aber die Mittlere Reife, da in der Berufsschule ein höheres Niveau in Mathematik verlangt werde. Die Berufsschule erfolgt in zwei– bis dreiwöchigen Blöcken, nach jeweils fünf oder sechs Wochen im Ausbildungsbetrieb. Kolan sieht das als Vorteil an, denn dann könne man sich während dieser Zeit ganz auf die Schule konzentrieren. „Unsere Auszubildenden bekommen einen Zuschuss für die Unterbringung in Leonberg während der Berufsschulzeit“, zählt Erhardt eine Vergünstigung auf. Auch eine familiäre Atmosphäre, Betriebsausflüge, eine Weihnachtsfeier und eine Ausbildungsvergütung von rund 750 Euro im ersten Ausbildungsjahr nennt sie.

Praktikum war entscheidend

Die Entscheidung für diese dreijährige Ausbildung fiel bei Kolan schon sehr früh.

Alle in meiner Familie tragen Brillen. Ich habe bei den Terminen beim Optiker schnell gemerkt, dass mir das Spaß machen könnte. Florian Kolan

Nach einem Praktikum stand sein Entschluss fest. Es sei die Abwechslung von Verkauf, Kundenberatung und dem filigranen Handwerklichen, die ihn bis heute fasziniere. Deshalb habe er auch die Meisterschule besucht. Kolan erklärt, dass sich der Beruf gleichermaßen für Frauen und Männer eignet, wegen des Modeaspekts aber häufig eher von Mädchen ergriffen werde.

Die Karriereaussichten sind vielfältig, vom Meisterbrief, der mit der Augenoptikerausbildung auch im artverwandten Hörakustiker gemacht werden kann, bis zum Optometristen, Assistent eines Augenarztes, Kontaktlinsenspezialist oder Berufe in der Industrie als Glashersteller– oder Beschichter sind möglich.