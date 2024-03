Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 89 Jahre alter Suzuki-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der K 8016 erlitten. Das teilt die Polizei mit. Der Senior war von Ried in Richtung Beuren unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Wagen ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Kreisstraße abkam. Dort überschlug sich der Suzuki. Ein Rettungswagen brachte den 89-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Um den Suzuki, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 14 Uhr voll gesperrt.